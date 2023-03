St. Leonhard: Fiel totes Schaf Wolf zum Opfer?

Der Bruder eines Landwirtes (26) erstattete am Morgen des 17. März Anzeige bei der Polizeiinspektion Gföhl. In der Nacht sei eines seiner Shropshire-Schafe getötet worden. Der Mann hält dort in einem eingezäunten Bereich in der Katastralgemeinde von St. Leonhard am Hornerwald vier Schafe.

30 cm lange Wunde im Kieferbereich

Eines der vier Tiere fand er am Freitagmorgen tot im Gehege. Das rund zwei Jahre alte, etwa 75 Kilogramm schwere Schaf wies eine rund 30 Zentimeter lange Wunde auf der rechten Seite des Kiefers auf. Weil sich aufgrund der Spurenlage der Verdacht ergab, hier sei ein Wolf zugange gewesen, wurde die diensthabende Amtstierärztin alarmiert.

Amtstierärztin bestätigte Verdacht

Veterinärmedizinerin Elisabeth Osterberger von der BH Gmünd begab sich kurze Zeit später in Begleitung der Polizeibeamten zum Ort des Geschehens. Und auch sie äußerste nach erster Ansicht der Spuren den Verdacht, dass der Tod des Tieres auf einen Wolf zurückzuführen sein könnte. Es wurden weitere Untersuchungen angeordnet, ehe das Tier von der Firma Saria (Tierkadaverwertung, Anm.) abgeholt werden konnte. Das Ergebnis der Proben steht aus.

