„Unzufriedenheit“ mit seinem einstigen Wunschnachfolger, ÖVP-Bürgermeister Gerhard Tastl, und dessen Team veranlasste Alt-Bürgermeister Rudolf „Rudi“ Danner, gemeinsam mit Gleichgesinnten (darunter der frühere Vize Johann Mittelbach) für die Gemeinderatswahl 2020 mit der Liste „Wir für Rohrendorf“ anzutreten.

„Gebrodelt hat es schon lange“

Man hofft auf vier Mandate (derzeit: 14 ÖVP, 4 SPÖ, 3 Grüne). „Unser Ziel ist es, so stark zu werden, dass nicht mehr nur einer machen kann, was er möchte.“ Die „Verstädterung“ des Dorfbildes samt misslungener Kirchenplatzgestaltung (Danner: „Rohrendorf soll ein eine Winzergemeinde mit bäuerlicher Dorfentwicklung bleiben!“) stört die Aktivisten ebenso wie Geldverschwendung, etwa bei der Errichtung des Parkplatzes nördlich des Friedhofs.

Die Kandidatur sei eine spontane Angelegenheit gewesen, erzählt Mittelbach. „Aber es sind immer wieder unzufriedene Bürger auf uns zugekommen, die gemeint haben: ,Macht was!‘“. „Gebrodelt hat es schon lange“, meint Danner, der 1980 in die Lokalpolitik einstieg, dann Vize war, ehe er 1985 bis 1995 sowie 2000 bis 2012 Ortschef war, bevor er an Tastl übergab. „Wir wollen für unzufriedene Bürger eine Alternative zu SPÖ, Grünen und FPÖ sein!“

Hannes Lethmayer zu Vorhaben der Neuen: eine sinnvolle Umgestaltung des Gemeindezentrums mit Errichtung eines „modernen, aber kleinen Kulturstadels“ sowie die Errichtung eines Ärztezentrums in zentraler Lage. „Wir müssen an die Zeit nach unserer Gemeindeärztin Gertrude Kohl denken!“ Danner sieht die Gemeinde zudem in der Pflicht, Bauland anzukaufen und für junge Rohrendorfer Bauwerber zur Verfügung zu stellen, um, so Mittelbach, „Spekulanten einen Riegel vorzuschieben“. Traumziel der teils erfahrenen Neo-Politiker: die Absolute der ÖVP zu brechen.

Amtierender Ortschef zeigt sich „überrascht“

„Die Kritik an mir und meinem Team kann ich nur schwer nachvollziehen“, meint Bürgermeister Tastl zur Kandidatur der neuen Liste. Er sei „überrascht“, weil etwa die Platzgestaltung „Ergebnis eines demokratischen Prozesses gewesen ist“.

Auch Danner sei einst mit dem neuen Gemeindezentrum in der Kritik gestanden, und heute sehe man, dass es ein gutes Projekt war. Ihm, Tastl, tue es leid, dass die Kandidaten nicht bei der ÖVP mitarbeiten wollen. Zwei habe man sogar konkret gefragt. „Miteinander bringt man immer mehr weiter als gegeneinander.“