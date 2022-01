Romeo und Julia aus Krems

Beim Musicalsommer in Winzendorf bei Wiener Neustadt gibt es diesen Sommer mit „Romeo und Julia – Aufbruch in eine neue Welt“ erstmals eine Uraufführung. Die Musik dafür stammt aus der Feder des Kremser Komponisten Günter Fiala.

Das Stück entstand in enger Zusammenarbeit mit Autor und Produzent Benedikt Karasek, wie Fiala berichtet: „Die erste Fassung unseres Musicals war Ende August 2021 fertig. Wir entwickeln aber das Stück permanent weiter, sodass bei der Premiere alles so ist, wie wir uns vorstellen.“

Gefeiert wird die Premiere am 3. Juni im Steinbruch in Winzendorf. Musikalisch bewegt sich Fialas neuestes Werk zwischen Renaissance-Klängen, Elektro- und klassischen Musicalsounds. Inhaltlich beleuchtet das Musical den Hintergrund der tragischen Familienfehde und versetzt die Geschichte visuell und musikalisch ins 21. Jahrhundert, ohne sie zeitlich zu entwurzeln.

Fiala, der in Krems als Logopäde tätig ist, hat als Komponist schon viele Preise gewonnen und zahlreiche Musicals komponiert. In Krems feierte 2019 sein Musical „Carmilla“ am BORG Premiere. http://www.musicalsommer-winzendorf.at