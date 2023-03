Ungestört Plantschen im „Private Pool“

„Heuer haben wir bereits wahnsinnig viele Reisen gebucht“, berichtet Daniela Sinnhuber-Ott vom Kremser Reisebüro „Reise G‘schichten“. „Die Leut denken sich: Wir sind die letzten Jahre nicht gereist, jetzt wollen wir umso mehr fort.“ Und dafür greifen die Urlaubshungrigen tief in die Tasche, trotz der steigenden Preise. „Die Kunden sind anspruchsvoller“, erklärt Sinnhuber-Ott. „Man achtet auf Qualität. Es werden eher Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels gebucht, am Besten mit ‚Private Pool‘.“ Dabei handelt es sich um Pools, welche nur über die eigene Terrasse erreicht werden können und so maximale Privatsphäre ermöglichen.

Auch bei den Flügen hat man höhere Ansprüche: „Die meisten wollen Direktflüge mit der AUA. Das freut uns auch, denn Billigfluglinien, wie RyanAir, haben wir ohnehin nie gerne verkauft. Das Fliegen soll wieder einen Wert haben“, gesteht Sinnhuber-Ott. Und wo fliegen die Kremser gerne hin? „Beliebt ist der Mittelmeerraum, Griechenland und seine Inseln, Ägypten, Spanien. Genauso darf es aber gerne auch weiter weg gehen, wie Mauritius, Kanaren oder Thailand.“

Motto: „Wenn ich reise, dann gönne ich mir etwas“

„Oft gebucht werden für heuer auch Amerikareisen. Und das durchaus auch als größere Familie“, ergänzt Wilma Hammerle von Raiffeisen Reisen Langenlois. Auch die umstrittenen Kreuzfahrten sind nach wie vor sehr populär. „Davon verkaufen wir viele in den Norden hinauf.“ Und nicht nur „Private Pools“ sind laut Hammerle im Trend: „Auch ‚Private-Tours‘ boomen“ – individuell gestaltete und geführte Reisen. Die Nachfrage ist scheinbar groß nach allem, das nicht nach Gruppenreise „von der Stange“ klingt. „Das ist aber natürlich alles sehr hochpreisig“, räumt Hammerle ein.

Frühbuchen lohnt sich auf alle Fälle! Da gibt es wahnsinnige Preisunterschiede.

Wer nun doch etwas sparen möchte, dem sei geraten früh genug zu buchen. „Zwischen Dezember und März gibt es Frühbucherboni. Die meisten Sommerurlaube sind deshalb jetzt bereits unter Dach und Fach“, so Hammerle. „Frühbuchen lohnt sich auf alle Fälle“, pflichtet auch Sinnhuber-Ott bei. „Da gibt es wirklich wahnsinnig große Preisunterschiede teilweise!“ Spontan Buchen ist somit laut Sinnhuber-Ott nicht ratsam. Auch auf Last-Minute-Schnäppchen braucht man nicht zu hoffen. „Die gibt es so eigentlich nicht mehr.“ Man arbeite mittlerweile beinahe ausschließlich mit sich ständig ändernden, tagesaktuellen Preisen.

Daniela Sinnhuber-Ott und Inhaberin Elke Neuhofer vom Reisebüro „Reise G‘schichten“ bemerken: „Die Leute wollen einfach nur weg!“ Foto: Johanna Salomon

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.