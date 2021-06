Nach einem erzwungen enthaltsamen Tourismus- und Reisejahr 2020 taut die Stimmung in Reisebüros im ganzen Land wieder auf. Elke Neuhofer, Leiterin des Reisebüros in der Kremser Göglstraße, fasst die allgemeine Buchungslage wie folgt zusammen: „Die Buchungen steigen, die Entwicklung ist positiv. Aber von Null weg gerechnet ist alles positiv.“

Sie sei froh, wenn 50 Prozent des 2019er Niveaus erreicht werden könne. Ingeborg Kiener vom Gneixendorfer Reisebüro Travel One und Thomas Hüttenmayer, Filialleiter vom Reisebüro Kuoni im Kremser Bühlcenter, betonen, dass bei der Buchungslage eindeutig Tauwetter zu spüren, aber kein Niveau eines „normalen Reisejahres“ zu verzeichnen ist.

Nachfrage nach Pauschalreisen groß

Besonders stark nachgefragt werden vielerorts Pauschalreisen in den Mittelmeerraum. „Griechenland steht bei uns auf Platz eins“, betont Wilma Hammerle von der Langenloiser Stelle der Raiffeisen Reisen fast im Gleichklang mit anderen Reisebüros. Auf den darauf folgenden Plätzen befinden sich mit Italien und Kroatien Destinationen, die beim österreichischen Auslandsgast sowieso Priorität genießen. In diesem Segment gebe es auch etliche Selbstfahrer. Bei Fernreisen sieht es aus leicht ersichtlichem Grund noch mager aus. „Australien, weite Teile Asiens, wie etwa Japan, Israel und auch die USA kann man natürlich vergessen“, so Neuhofer. Besagte Länder sind für Auslandstourismus noch nicht offen.

„Es gibt zwar Interesse an Fernreisen und vereinzelt auch Buchungen. Diese beziehen sich aber auf Spätherbst und Winter 21/22“, so Hüttenmayer. Vor allem beim innerösterreichischen Tourismus seien zahlreicher werdende Nachfragen nach Apartments, Ferienhäusern und anderweitig isolierten Einheiten zu beobachten. Ein genereller Trend zum „Social Distancing“ im Urlaub lässt sich aber nicht ablesen, da andere Reisebüros diese Entwicklung nicht beobachten, oder das Buchungsverhalten schon länger in diese Richtung gehe.

Auch wenn das Reisen nun auch international wieder möglich ist, so vollzieht es sich unter viel komplizierteren und vor allem unbeständigeren Rahmenbedingungen. „Eine große Herausforderung ist, dass wir auf der europäischen und auf der globalen Ebene ohnehin mit einem Flickwerk an Regelungen zu tun haben, die sich laufend ändern“, erklärt Neuhofer. „Wenn zumindest die EU sich auf gemeinsame Ein- und Ausreisebestimmungen und Weiteres verständigen würde, wäre das schon ein großer Schritt nach vorne.“

Man müsse transparent mit Gästen sein

Hammerle betont, dass man zwar einem potenziellen Reisenden bei der Buchung die Bestimmungen transparent macht, diese aber dann regelmäßig auf ihre Aktualität überprüfen müsse. Laufen Reiseveranstalter nicht Gefahr, von Reisepreisminderungsklagen überrollt zu werden, wenn von vier Hotelbars dann nur eine geöffnet hat oder es Einschränkungen im Wellnessbereich gibt? „Wenn ich auf die Erfahrungen mit den Reisenden des vergangenen März und April denke, dann hatten wir diesbezüglich gar keine Probleme, sogar im Gegenteil“, meint Hüttenmayer.

Ein Aspekt steht bei vielen Beratungsgesprächen unweigerlich auf Platz eins: Sicherheit. Einerseits legen viele Reisende Wert auf einen angemessenen Umgang mit dem Coronavirus am Urlaubsort, andererseits werden nun auch Reiseversicherungen zahlreich in Anspruch genommen. „Hier gibt es ja nun auch eine eigene Corona-Versicherung, durch die eine Corona-Infektion oder -Erkrankung ein Grund für eine kostenlose Stornierung ist.“

Selbes gilt für einen Absonderungsbescheid nach Kontakt mit einer infizierten oder erkrankten Person. „Manche Veranstalter haben ein Corona-Protector-Package.“ Bedeutet: Sollte man Vorort erkranken, werden Kosten für etwaige Buchungen und Quarantäne übernommen. Ein gemischtes Bild gibt es bei Kreuzfahrten. Kiener erlebt bei diesen sehr umfassenden Angeboten noch Zurückhaltung. Hammerle meint hingegen, dass Kreuzfahrten gut ankämen.

Einige Sorgenfalten bei heimischer Hotellerie

Kremser Hotels blicken zwar keinem schlechten Sommer entgegen, dennoch gibt es Sorgenfalten. „Wir haben normalerweise 80 Prozent deutsche Gäste in Busreisegruppen. Von denen ist vorerst natürlich nichts zu spüren“, erklärt Josef Eibl, Leiter des Hotels „Mariandl“ in Spitz. 2019 hatte er 75 Prozent Auslastung, für 2021 rechnet er mit maximal 45. „Etwas reserviert“ zeigen sich auch Andrea und Klaus Grech vom Kremser Hotel „Unter den Linden“.

„Die Wochenenden sind ausgebucht, aber unter der Woche sieht es noch dünn aus. Der Juli und August müssen sehr stark werden, um das noch auszugleichen.“ Hinzu komme, dass die Grechs über die Lockdown-Zeit zwei langjährige Mitarbeiter verloren hätten. Dennoch wolle man Wege finden, den Betrieb voll aufrecht zu erhalten. Auch Eibl kämpft um neues Personal und kündigt an, dass man den Restaurantbetrieb unter der Woche einschränken müsse.