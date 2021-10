Am Wochenende vom 24. bis 26. September nahm die Landjugend Albrechtsberg am Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich teil. Die Jugendgruppe bekam ein Projekt, das in 42,195 Stunden realisiert werden musste. Die diesjährige Aufgabenstellung bestand aus der Errichtung eines Stegs über den Gillausbach am Hasenfleck und einer dazugehörigen Station. Diese Station besteht aus drei Infotafeln rund um die Themen „Sesshaftigkeit“, „Biber“ und „Flora und Fauna am Gillausbach“.

Rund 25 motivierte junge Leute sorgten dafür, dass das Projekt „Der Steg ist das Ziel“ perfekt umgesetzt werden konnte. Bürgermeister Franz Rosenkranz betonte bei der Projektpräsentation die Bedeutung der aktiven Jugend für die Gemeinde. Auch Lydia Schachinger, als Vertretung der Landjugend Niederösterreich, zeigte sich von der Qualität des Projektes beeindruckt.