Ein Fest für Milla

Rechtzeitig zum 15-Jahr-Jubiläum von Millas Zauberweg in Albrechtsberg wurde die Startstation am Hauptplatz erneuert und Schubuh, die kluge Eule von Hexe Milla, wacht nun wieder über die BesucherInnen. Im Rahmen von „Milla märchenhaft“ gab es außerdem in bewährter Weise ein Stück des Marionettentheaters „Märchen an Fäden“ im Kultursaal. 15 ambitionierte, junge SchauspielerInnen machten sich dann mit dem Publikum auf den Weg, um die Zutaten für ein „verflixtes Rezept“ zu finden. Das neue Stück führte die wanderbaren BegleiterInnen auch ins Schloss Albrechtsberg. Mit Hüpfburg und Kinderschminken fand der märchenhafte Nachmittag seinen Abschluss im Pfarrgarten.