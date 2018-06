Die kleine Hexe Milla feiert mit ihrem Erlebnisweg in Albrechtsberg ihren 10. Geburtstag und alle Freunde und Liebhaber des Märchen- und Sagenhaften sind eingeladen, mitzufeiern. Alle kleinen Besucher, die auf Millas Zauberweg das Rätsel am „Zauberblatt“ richtig ausfüllen, nehmen an einem Gewinnspiel teil. Der obligatorische Zauberstein ist natürlich allen kleinen Wanderern sicher!

Außerdem gibt es wieder einen märchenhaften Nachmittag mit Marionettentheater und Märchenwanderung gemeinsam mit Milla und ihren Freunden! Am Sonntag, 1. Juli 2018 präsentiert das Marionettentheater "Märchen an Fäden" ab 14:30 Uhr das Märchen „Tischlein deck dich“. Im Anschluss daran wird gemeinsam mit Milla und dem Zaubervolk durch den Zauberwald „Auf der Suche nach dem verschwundenen Schlüssel" gewandert.

Im Rahmen des Waldviertelfestivals hatten die Darstellerinnen auf Einladung des Waldviertler Kernlands unter der Federführung von Doris Maurer bereits im Vorfeld das Vergnügen, einen Filmbeitrag für das Projekt „Narrenkastl schauen“ mitzugestalten. Die kleine, aber feine Milla-Theatertruppe zeigt in diesem Beitrag, dass Kultur und kulturelles Engagement schon von klein auf möglich sind.

Bis September können die „Narrenkast’l“ (ausrangierte TV-Geräte mit besonderem Innenleben) noch besucht werden und bei jeder Station kann per Handy und QR-Code ein Filmbeitrag angeschaut werden.