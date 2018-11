Dass es auch in einer Monarchie gar nicht so einfach ist, einen passenden Nachfolger zu finden, zeigten 18 junge Schauspieltalente der Kulturwerkstatt Albrechtsberg am letzten Wochenende.

In der mittlerweile 15. Kinder- und Jugendtheaterproduktion des Vereins zeigten die ambitionierten SchauspielerInnen, wie „Drei falsche Prinzen“ (so der Titel der Aufführung) mit ganz unterschiedlichen politischen Ansichten ein Land führen würden und brachten so das Publikum zum Lachen, aber auch zum Nachdenken.

Hinter den Kulissen sorgten Cornelia & Marlen Bernleitner, Silvia Florreither, Isabella Ringl, Ernst Hellerschmied & Lukas Höllmüller vom Team der KWA dafür, dass die Theaterproduktion perfekt über die Bühnen gehen konnte.



2018 mit dabei: Marlies Bernleitner, Florian Fichtinger, Lorenz Groyß, Anja & Georg Jäger, Sarah Kaltenecker, Alrun Kropf, Emma Mayrhofer, Jan Scheibelberger, Valentina Schmoll, Johanna Spillauer, Nicole, Sabrina & Thomas Strohmayr, Lara Weissmann, Jana & Kerstin Widhalm und Letitia Winter