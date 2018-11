Nachdem beim Neubau des Lidl-Marktes eine Jugendstilvilla der Spitzhacke zum Opfer fiel, sind die Kremser alarmiert, seit bekannt wurde, dass die Häuser Langenloiser Straße 10 und 12 geschleift werden.

Geplant ist an Stelle der aus dem vorvergangenen Jahrhundert stammenden Objekte ein Wohnbauprojekt zu realisieren. Eine Projektgesellschaft wurde gegründet, die Pläne haben den Gestaltungsbeirat passiert.

Keine Rücksicht auf das Kremser Stadtbild

Doch Bürger, darunter auch KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer, monieren, dass es „in Krems keinen Denkmalschutz mehr gibt“ und kritisieren, dass man „sehr Immobilienentwickler-freundlich“ vorgehe.

Während in Wien jüngst ein Abbruchverbot für Gründerzeit-Häuser verfügt wurde, nehme man auf das Stadtbild in Krems keine Rücksicht. Mahrer hat diese Thematik auch in den „Kremser Nachrichten“ (Parteizeitung der KLS) anhand mehrerer Beispiele thematisiert.

Baudirektor Reinhard Weitzer: „Abbruch ist genehmigt.“ | Martin Kalchhauser

Baudirektor Reinhard Weitzer verweist darauf, dass das Projekt mehrmals im Gestaltungsbeirat besprochen wurde. „Der Abbruch ist genehmigt. Ich gehe davon aus, dass das Projekt wie geplant umgesetzt wird.“ Ein besonderer (Denkmal-)Schutz für die Häuser bestehe nicht.

Als „noch nicht ganz fix“ bezeichnet Hubert Hartl von der planenden Firma werkhof Architekten das Projekt. Diese Woche habe man einen wichtigen Termin in Krems. Dass das Vorhaben in der geplanten Form realisiert werde, sei aber zu erwarten. „Der Gestaltungsbeirat hat es abgesegnet, und die technischen Erfordernisse, etwa wegen der Tiefgarage, sind geklärt.“

Hier hakt Martina Walch vom benachbarten Gesundheitszentrum „Goldenes Kreuz“ ein. Sie sorgt sich, dass die Arbeiten – vor allem eben der Garage – massive Schäden mit sich bringen könnten.

Ganz zu Beginn sei, so Architekt Hartl, auch zur Debatte gestanden, die Fassade der Häuser zu erhalten. „Aber wir haben bei der ersten Begehung gesehen, dass die Nutzung des alten Bestandes nicht möglich ist.“

Demnächst kommen Bagger und Abrissbirne.