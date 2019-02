Geschäftswelt in Landstraße in Bewegung .

Wieder einmal kommt Bewegung in die Geschäftswelt in der Oberen Landstraße. Die Steinecker Moden GmbH zieht mit ihrer großen Filiale und der Filiale K1|fashion ins neue Zentrum beim Steinertor. Dort wird der Branchenmix allmählich auch komplett.

„Wir sind uns der Sensibilität des Themas bewusst“, ist es Geschäftsführer Gottfried Steinecker wichtig, zu betonen, dass er das Kremser Zentrum nicht verlassen möchte. Weil man aber am gegenwärtigen Standort investieren hätte müssen und im neuen Zentrum „Kaffa und Kommii“ die beiden Filialen in der Oberen Landstraße zusammenziehen könne („K1|fashion wird verschwinden, das Angebot bleiben!“), habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

„Wir haben drei sehr erfolgreiche Jahre in Krems hinter uns und möchten unser Engagement in dieser wunderschönen Stadt weiter ausbauen und modernisieren.“Gottfried Steinecker, Geschäftsführer von Steinecker Moden GmbH

Im eigenen Interesse (der Mietvertrag in der Oberen Landstraße 7 läuft noch bis Mai 2021!) und der Innenstadt werde man aber laut Steinecker einen Nachmieter suchen, und es gebe schon Interessenten, um das Ziel einer „nahtlosen Nachfolge“ zu erreichen, die K1-Filialleiterin Sabine Gruber bei der Generalversammlung der Kaufmannschaft verkündete.

Am neuen Standort, wo Steinecker über 800 m² im Erdgeschoß (inklusive einem für ein Modegeschäft wichtigen Außenauftritt) sowie 1.000 m² im Obergeschoß verfügen werde, fasziniert den Geschäftsführer des Mode-Imperiums, dass Eigentümer Othmar Seidl „ein gutes Projekt, ein gutes Ensemble zustande gebracht hat“. Dem Kremser Unternehmer sei bei seinen Bemühungen auch wichtig, nicht die Innenstadt abzuwerten, weil er sich als deren Teil sieht, anerkennt Steinecker und gesteht ein: „Auch die Parkgarage war ein wichtiges Argument für unseren neuen Standort.“

Othmar Seidls Sohn Julian, der als Geschäftsführer des neuen Einkaufszentrums fungiert, bestätigt auf NÖN-Anfrage die Zusagen einiger Mieter für das „Kaffa und Kommii“.

So werden die bisherigen Mieter Billa, der Juwelier Feichtinger und das Ruefa-Reisebüro bleiben. Auch das hair-fair (gehört zum Konzern Intercoiffeur Strassl-Schaider) wird weiter im Zentrum neben dem Steinertor bleiben und sogar auf einer vergrößerten Fläche seine Leistungen anbieten.

Gemeinsame große Eröffnungsfeier im April

Das Fitnesscenter im Untergeschoß – es ist dies der 27. Standort der Kette „clever fit“ in Österreich – eröffnet bereits am 8. März. Das Café „Wohnzimmer“, das Seidl selbst betreiben wird, folgt mit der Eröffnung am 26. März.

„Wir sind im Plan“, freut sich Seidl junior. „Die einzelnen Shops eröffnen, wenn sie fertig sind“, erklärt er „Im April wird es dann eine gemeinsame große Eröffnungsfeier für das Kaffa und Kommii geben.“

BIPA zieht ebenfalls von der Oberen Landstraße an deren oberes Ende. Der Konzern Rewe (Merkur, Billa, Penny, BIPA) verfolgt mit der Übersiedlung sein Konzept, Filialen möglichst immer nebeneinander bzw. unter einem Dach zu situieren. Leider geht der Fußgängerzone damit aber auch ein weiteres Geschäft verloren. Nachfolge offen.

Letzter neuer Mieter im Kaffa und Kommii wird dann Steinecker sein, der erst im Sommer neben das Steinertor ziehen wird. Voraussichtlicher Eröffnungstermin ist der 21. August.