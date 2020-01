Mit dem neuen Jahr gibt es in Krems nur noch drei Fahrschulen. Susanne Prohaska schließt den 1954 von ihren Großeltern gegründeten Traditionsbetrieb aus „wirtschaftlichen Gründen“. Zwei Faktoren seien ausschlaggebend gewesen. „Seit der Gründung der ‚Easy Drivers‘ vor vier Jahren ist es bergab gegangen. Vier Fahrschulen sind zu viel für Krems.“ Zum anderen beobachte sie, dass viele junge Leute heutzutage nicht mehr das Bestreben haben, den Führerschein zu machen. „Deswegen haben wir jetzt die Notbremse gezogen.“

Prohaska beschäftigte an ihrem Standort in der Kettensteggasse nahe dem Hotel Klinglhuber zwölf Mitarbeiter, bis auf vier hätten alle bereits einen neuen Job gefunden.

Auch wenn die Fahrschule jetzt seit 31. Dezember offiziell geschlossen ist. Einen Strich unter das letzte Kapitel des Familienbetriebes kann Prohaska noch nicht machen. Schüler, die bei ihr noch in Ausbildung standen, werden zwar dank einer Kooperation von der Fahrschule Wachau übernommen, sie muss allerdings für die Kosten aufkommen. Die belaufen sich auf rund 40.000 Euro. „Es sind um die 200 Schüler, die noch nicht fertig sind, die habe ich alle angeschrieben und informiert“, erzählt Prohaska. Wie es für sie persönlich weitergeht, weiß die 52-Jährige noch nicht. Die Fahrschul-Räumlichkeiten möchte sie vermieten oder verkaufen.

Dolejschi verlässt Standort in Kremszeile

Schon abgewickelt ist der Verkauf der Fahrschule Dolejschi. Der langjährige Firmenchef Werner Dolejschi ist seit 1. Dezember in Pension, neuer Inhaber ist Tobias Purkarth, der zuvor zwölf Jahre lang Dolejschis Mitarbeiter war. Der 35-jährige Bergerner steht gleich in seinem ersten Jahr vor einem Standortwechsel. Die Räumlichkeiten in der Rechten Kremszeile werden aufgegeben, ab Ostern wird die Fahrschule Dolejschi im ehemaligen Physikalischen Institut in der Wertheimstraße zu finden sein. „Das jetzige Gebäude ist einfach zu groß“, sagt Purkarth.

Für die Übersiedelung gesprochen habe zudem die Nähe des neuen Standorts zum Bahnhof. „Das ist der erste Schritt der Neuausrichtung.“ Ein Weg, den laut Purkarth alle Mitarbeiter mitgehen. Alles beim Alten ist indes in der Fahrschule Wachau des Ehepaars Hertha Starkl-Luschan und Robert Starkl. Aufhören wollen beide erst, wenn man „einen qualifizierten Nachfolger mit dem nötigen Kapital“ gefunden habe.