Lustbarkeitsabgabe: Othmar Seidl zeigt sich optimistisch

Wie die NÖN exklusiv berichtet hatte, konnte der Veranstalter des Festivals am Steinertor, Othmar Seidl, mehrere andere Veranstalter hinter sich versammeln. Gemeinsames Anliegen: Die Abschaffung oder zumindest Verringerung der Lustbarkeitsabgabe, die in Krems zu entrichten sind.

Festival-Abwanderung ist vom Tisch

Je nach Veranstaltungstyp werden bei Veranstaltungen von der Stadt Gebühren eingehoben. Für das „Festival am Steinertor“ etwa betrug der Satz 15 Prozent (Kategorie „Heitere Musik und sonstige musikalische Darbietungen“). Für Veranstaltungen mit „ernster Musik“ – so lautet die Bezeichnung in der entsprechenden Verordnung – hebt die Stadt fünf Prozent des Ticketpreises ein. Seidl, der mit der Abwanderung des Festivals drohte, hatte in dieser Angelegenheit in der Vorwoche einen Termin bei Bürgermeister Reinhard Resch. Eine Abwanderung dürfte für 2024 vom Tisch sein.

Gespräch war „ausgesprochen positiv“

Seidl, der betont, dass neben dieser von vielen „Vergnügungssteuer“ titulierten Lustbarkeitsabgabe auch bei jeder Eintrittskarte noch 13 Prozent Steuer, sechs Prozent AKM-Gebühr und vier Prozent Ticketgebühr fällig werden, unterstreicht, dass das Gespräch mit dem Stadtchef „ausgesprochen positiv verlaufen ist. Es wurde für September eine Neuregelung dieser Abgabe in Aussicht gestellt.“ So gibt es unter anderem einen Vorschlag, bei Vereinen und Schulen gar nichts einzuheben, bei Veranstaltern, die mit ihren Unternehmen in Krems sitzen (und hier Steuern zahlen) nur mehr fünf Prozent und zehn Prozent für Auswärtige.

„Tolles Ambiente ist uns auch was wert“

„Damit wäre ich einverstanden. Wir wissen, dass Krems ein attraktiver Standort ist, und das tolle Ambiente ist uns das wert“, meint Seidl. „Immerhin zahlen wir ja ohnehin noch für jeden Bescheid und jedes einzelne Verkehrsschild, das aufgestellt wird.“ Aber das sehe er nicht als Problem. Seidl, der sich auch als Kämpfer für viele andere Betroffene sieht, verweist darauf, dass auch bei Schulbällen kassiert werde und auch Sportvereine einen Teil ihre Budgets an den Magistrat abliefern müssten. Die Veranstalter seien auch nicht gleich an die Öffentlichkeit gegangen, sondern hätten zuerst brieflich alle Fraktionen des Gemeinderats mit ihrem Anliegen konfrontiert.

Abgabe ist Gesprächsthema im Herbst

„Die Beweglichkeit und die Geschwindigkeit, mit der jetzt der Ball von der Politik aufgenommen wurde, überrascht positiv“, ist Seidl auf den Herbst gespannt. Und er hofft auch, dass die Sache kein parteipolitisches Streitthema wird. „Das Thema ,Lustbarkeit' wird ein Tagesordnungspunkt bei der nächsten Budgetsteuerungsgruppe“, verspricht SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch. „Diese ist Anfang September.“ Man habe zwischenzeitlich Vergleiche mit anderen Städten und Gemeinden eingeholt. „Ich gehe davon aus, dass wir politischen einen Konsens finden werden“, teilt auch der Stadtchef die Erwartungen Seidls.

Auch Finanzstadtrat will Evaluierung

Faktum sei, so Resch, dass es „unterschiedliche Positionen und vor allem eine Vielzahl an Ausnahmen“ gebe. SPÖ-Finanzstadtrat Helmut Mayer hatte im Gespräch mit der NÖN bereits angekündigt, dass nach der politischen Sommerpause „gemeinsam mit Steuerexperten, den Mitarbeitern des Magistrats und Vertretern der Wirtschaft eine Evaluierung dieser Abgabe“ vorgenommen werde. ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner hatte die Abgabe als ein „Relikt aus vergangenen Zeiten und nicht mehr zeitgemäß„ bezeichnet.