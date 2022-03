Wenig Interesse an Zukunftskonferenz in Krems

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Die Zukunftskoferenz ist in Krems normalerweise das Flaggschiff der aktiven Bürgerbeteiligung. Vergangenen Freitag lockte sie aber nur die Allerwenigsten in den Ferdinand-Dinstl-Saal am Bahnhofplatz. Hinzu kam, dass Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) erkrankt fehlte und sich Vizebürgermeister Martin Sedelmaier (ÖVP) und die Hausherren von der Kremser Bank entschuldigen ließen.

Rund 70 Teilnehmer – zumindest die Hälfte davon waren Vertreter aus Politik und Verwaltung oder Referenten – fanden sich schließlich ein, um über das Schwerpunktthema „Örtliches Entwicklungskonzept“ (ÖEK) zu diskutieren. Ein „sperriges Thema“, wie Baudirektor Reinhard Weitzer, der mit seinem Team für die Organisation der Zukunftskonferenz verantwortlich zeichnete, einräumte. Zugleich führte er aber auch die pandemische Lage als Grund für das geringe Interesse ins Treffen. Ein Auslaufmodell sei die Veranstaltung nicht. Stadtrat Albert Kisling (SPÖ), der die Anmoderation übernahm, resümierte trotz der überschaubaren Besucherzahl sehr positiv: „Für mich war das die produktivste Zukunftskonferenz bis jetzt. Die Leute haben sehr aktiv und konstruktiv mitgearbeitet.“

Seit einigen Monaten feilen eine Steuerungsgruppe, besetzt mit Vertretern aller Gemeinderatsfraktionen, und eine Stakeholdergruppe, die laut Kisling einen „Querschnitt von Krems“ abbildet, am ÖEK. Es soll Ziele in den Bereichen Bauen, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Klima und Natur definieren, die für die nächsten 10 bis 15 Jahre gültig sind. Neben den inhaltlichen Besprechungen gab es eine Umfrage, zu der alle Kremser Haushalte eingeladen waren. 572 Teilnehmer gaben ihre Einschätzung zu Themen wie Siedlungsentwicklung oder Grün- und Freiräume ab.

Bei der Zukunftskonferenz lieferten die Raumordnungsexperten Arthur Kanonier von der TU Wien und Gerlind Weber von der BOKU Wien ihre Expertise zum Thema. Für Kanonier geht es vor allem darum, dass alle Beteiligten es schaffen, den abstrakten Begriff ÖEK „auf den Boden zu holen“. Er betont außerdem, dass Krems eine „wesentliche Versorgungsrolle für die ganze Region“ einnehme. Weber sprach sich dafür aus, den Bürgern zu vermitteln, dass sie sich im Zuge der ÖEK-Erstellung aktiv einbringen können. Sie plädiert für mehr autofreie Zonen und kritisiert „Entsiegelungen, die politisch zwar eine nette Geschichte sind, aber keine Raumplanungsstrategie darstellen.

Das fertige ÖEK soll im ersten Quartal des kommenden Jahres von der Politik auf den Weg gebracht werden.

Konferenz ohne Zukunft

