Kino im Kesselhaus Krems: Ab 2.9. auf in die neue Kino-Saison

Der Herbstbeginn nach der Sommerpause hat jedes Jahr etwas von einem Neustart. Nicht nur die Schule beginnt wieder, in vielen Arbeitsbereichen waren die Sommermonate spürbar ruhiger und nun ist neuer Elan gefragt. Parallel dazu erwacht auch unsere Lust auf Kulturerlebnisse aufs Neue. Denn sie bieten einen wunderbaren Gegenpol zum sich langsam einschleichenden Alltag.

Im Kino im Kesselhaus am Campus Krems (mit der angeschlossenen Filmbar) lässt sich dieses Bedürfnis hervorragend stillen. Ein abwechslungsreiches Programm mit aktuellen hochkarätigen Filmproduktionen (die übrigens fast alle sowohl in der deutschen als auch in der originalsprachlichen Version gezeigt werden) sowie zahlreichen Live-Veranstaltungen wartet im schönen Ambiente des alten Kesselhauses der ehemaligen Tabakfabrik auf seine Besucher:innen.

Modernste Kinotechnik, bequeme Saalbestuhlung, die familiäre Atmosphäre mit einem engagierten wie liebenswerten Team und nicht zuletzt das kulinarische Angebot der Filmbar machen das Kino im Kesselhaus zu einem Wohlfühlort für verschiedenste Begegnungen: Begegnungen mit Freund:innen und Gleichinteressierten, mit Filmemacher:innen, Musiker:innen, Expert:innen und Diskussionsteilnehmer:innen - und vor allem natürlich für Begegnungen mit aktueller Filmkunst!

Regisseurin Marie Kreutzer ist ein erfrischend modernes, feministisches Biopic der mythenumrankten Kaiserin Elisabeth gelungen, das mit Vicky Krieps in der Hauptrolle wahrlich beeindruckt zurücklässt!

Programm September 2022

Fr 02.09.

18:00 Dt.OF Corsage

20:15 DF Elvis

Sa 03.09.

16:00 OmU Thor - Love and Thunder

18:30 DF Monsieur Claude und sein großes Fest

20:30 OmU Elvis

So 04.09.

11:30 DF Filmfrühstück: Monsieur Claude und sein großes Fest

16:00 Dt.OF Kinderkino: Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer

18:00 Dt.OF Corsage

20:15 DF Elvis

Mi 07.09.

18:00 Dt.OF Dokumente: Namaste Himalaya

20:00 Dt.OF Corsage

Do 08.09.

18:00 DF Elvis

21:00 OmU Thor - Love and Thunde

Fr 09.09.

18:00 Dt.OF Dokumente: Namaste Himalaya

20:00 OmU Monsieur Claude und sein großes Fest

Sa 10.09.

16:00 Dt.OF Kinderkino: Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer

18:00 OmU Last Film Show - Das Licht, aus dem die Träume sind

20:15 Dt.OF Corsage

So 11.09.

11:30 DF Filmfrühstück: Elvis

16:00 Dt.OF Kinderkino: Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt

18:00 DF Monsieur Claude und sein großes Fest

20:00 OmU Elvis Presseinformation

Mi 14.09.

18:00 DF Monsieur Claude und sein großes Fest

20:00 OmU Thor - Love and Thunder

Do 15.09.

18:00 Dt.OF Die Känguru-Verschwörung

20:00 Dt.OF Märzengrund

Fr 16.09.

18:00 Dt.OF Märzengrund

20:00 DF Last Film Show - Das Licht, aus dem die Träume sind

Sa 17.09.

16:00 Dt.OF Kinderkino: Mein Lotta Leben - Alles Tschaka mit Alpaka

18:00 Dt.OF Märzengrund

20:00 Dt.OF Die Känguru-Verschwörung

So 18.09.

11:30 Dt.OF Filmfrühstück: Die Känguru-Verschwörung

16:00 Dt.OF Kinderkino: Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer

18:00 Dt.OF Die Känguru-Verschwörung

20:00 Dt.OF Märzengrund

Mi 21.09.

18:00 Dt.OF Dokumente: Namaste Himalaya

20:00 Dt.OF Die Känguru-Verschwörung

Do 22.09.

18:00 Dt.OF Guglhupfgeschwader

20:00 Dt.OF Die Känguru-Verschwörung

Fr 23.09.

18:00 Dt.OF Alle reden übers Wetter

20:00 Dt.OF Gugelhupfgeschwader

Sa 24.09.

18:30 Dt.OF Alle reden übers Wetter

20:30 Live - Konzert: Der Nino aus Wien

So 25.09.

11:30 DF Filmfrühstück: Monsieur Claude und sein großes Fest

16:00 Dt.OF Kinderkino: Mein Lotta Leben - Alles Tschaka mit Alpaka

18:00 Dt.OF Alle reden übers Wetter

20:00 Dt.OF Guglhupfgeschwader

Mi 28.09.

18:00 Dt.OF Dokumente: Der Waldmacher

20:00 Dt.OF Sonne

Do 29.09.

18:00 Dt.OF Sonne

20:00 Dt.OF Guglhupfgeschwader

Fr 30.09.

18:00 OmU Lange Nacht der Flucht / In Me*moria*m

20:30 DF Meine Stunden mit Leo

Sa 01.10.

16:00 Dt.OF Kinderkino: Mein Lotta Leben - Alles Tschaka mit Alpaka

18:00 Dt.OF Dokumente: Der Waldmacher

20:30 OmU Meine Stunden mit Leo

So 02.10.

11:30 Dt.OF Filmfrühstück: Guglhupfgeschwader

16:00 Dt.OF Kinderkino: Der junge Häuptling Winnetou

18:00 DF Meine Stunden mit Leo

20:00 Dt.OF Guglhupfgeschwader

