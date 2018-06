Alle Veranstaltungen im Bezirk Krems.

Der Rotary-Club Krems-Wachau veranstaltet am 9. und 10. Juni einen Benefizheurigen in Imbach, im Klostergarten. Am Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Im Bild: Rudolf Geymüller (RC Krems-Wachau), Ulla Konrad (Vorstand Concordia Sozialprojekte) und Sissi Geymüller.

| NOEN, privat