Alle Veranstaltungen im Bezirk Krems.

Dienstag, 12. Juni

Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi-Bräu, ab 18 Uhr.

Krems. Bücher-Flohmarkt im Campus Krems-Mitterau, Dr. Gschmeidler-Straße 28, von 9-16 Uhr.

Krems. Eröffnung der Ausstellung „GRAUZONEn II“ mit Werken verschiedener Künstler, Galerie Daliko (Bahnzeile 8), 19 Uhr.

Stein. Bürger-Stammtisch im Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 19 Uhr.

Mittwoch, 13. Juni

Droß. Fatimafeier in der Wallfahrtskirche, 18 Uhr Beichtgelegenheit, 19 Uhr heilige Messe, anschließend Lichterprozession.

Krems-Stein. Kremser Kamingespräch „Humankapital“ mit Primar Friedrich Riffer (Ärztlicher Leiter der Reha-Klinik Gars am Kamp) und Gundi Wentner (Partnerin Deloitte Consulting), Haus der Regionen (Steiner Donaulände 56), 18 Uhr.

Krems-Lerchenfeld. Eröffnung der Ausstellung „Altes – Neues – Vertrautes“ der Lyrikerin und Aquarellmalerin Renate Hamernik aus Gföhl, Mini-Galerie „klein amsterdam“ (ehemaliges Trafikhäuschen in der Wasendorferstraße 28), 19 Uhr.

Langenlois. Blutspenden im Rotkreuz-Haus/Sicherheitszentrum, von 15 bis 20 Uhr.

Donnerstag, 14. Juni

Krems. Gartenfest für Senioren der Pfarre Krems-St. Paul, ab 14 Uhr.

Krems-Stein. Viertelfestival-Projekt „Drachenwald und Wolkenschloss, Abschlussperformance im oder beim Kesselhaus-Kino, 18 Uhr.

Krems. Eröffnung einer Ausstellung mit Blumen- und Landschaftsaquarellen von Karl Schuhmeister, Café Ulrich (Südtiroler Platz 7), 19 Uhr.

Krems. Konzert „KunstRäume“ mit Musik, Fotografien und Erinnerungen zum Thema Stadtparkpavillon, Stadtparkpavillon, 19.30 Uhr.

Freitag, 15. Juni

Krems. Ausstellung „Self Similarity“, Malerei der österreichischen Künstlerin Doris Piwonka und des tschechischen AIR-Gastkünstlers Josef Achrer, Galerie Stadtpark (Wichnerstraße), 18.30 Uhr.

Krems-Stein. Open-Air-Konzert von Mavi Phoenix auf der Wiese beim Kino im Kesselhaus, anschließend Film „Isle of Dogs“ im Kinosaal, Konzertbeginn: 19 Uhr. Eintritt zum Konzert ist frei!

Egelsee. Sonnwendfeier am Kuhberg, Speis und Trank, Feuerwerk, Nachtflugshow, ab 18 Uhr.

Furth. Blutspenden in der NNÖ Mittelschule – Sommerfest, von 16 bis 20 Uhr.

Gföhl. Vitusmarkt, Hauptplatz Gföhl, ab 8 Uhr.

Gföhl. Kinofilm „Drillinge an Bord“, Lichtspiele Gföhl, 20 Uhr.

Grunddorf. Johannesfeier, 19 Uhr heilige Messe in der Ortskapelle, anschließend gemütliches Beisammensein beim FF-Haus.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Sommer Night Lounge der Pfadfindergruppe Krems, am Pulverturmgelände, ab 19 Uhr.

Krems. Gitarrenmusik aus Südamerika mit den Meistergitarristen Felix Murnig und Václav Fuksa, Konzertsaal der Musikschule (Hafnerplatz 2), 19.30 Uhr.

Rohrendorf. Happy Sound der Weinlandkapelle, Open Air im Gemeindehof, 19.30 Uhr.

Schönberg. Michael Phillips, Spezialist auf der 12-saitigen Gitarre, im Papperl-á-Pub, 19.30 Uhr.

Samstag, 16. Juni

Furth. Sonnwendfeier mit großen Feuerwerk beim Volksheim Furth, 18 Uhr.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Grafenwörth. Konzertabend mit Franz Posch & seinen Innbrügglern, Haus der Musik, 19 Uhr, Karten unter 0677/627 517 59.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Jauerling. Jauerlinger Schmankerlmarkt, 10-18 Uhr, Eröffnung Kräutergarten und alte Warte, 15.30 Uhr.

Krems. Pfarrkirtag der Pfarre St. Veit, Pfarrplatz 5, ab 9 Uhr, 10.30 Uhr Umzug vom Steinertor, 11 Uhr Frühschoppen der Stadtkapelle Krems, 13 Uhr Tombola.

Krems. Sommernachtsfest der Pfadfindergruppe Krems, am Pulverturmgelände, ab 17 Uhr.

Krems. Campus-Ball auf dem gesamten Areal des Campus Krems, ab 19 Uhr.

Senftenberg. Sonnwendfeier auf dem Gelände der Volksschule, Großfeuerwerk, ab 18 Uhr.

Straß. Hobby-Schützen-Wettbewerb der Straßer Armbrustschützen, 8.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus von 8.30 bis 12 Uhr.

Mautern. KISI-Club im Pfarrheim, 10-12 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Stummvoll, 9-12 Uhr.

Plank am Kamp. Sonnwendfeier am Spielplatz beim Strandbad, ab 18 Uhr.

Schönberg. Sonnwendfeier am Spielplatz, (bei jedem Wetter!) Beginn 19 Uhr.

Sonntag, 17. Juni

Albrechtsberg. Sechs Hobbygärtner öffnen von 14 bis 18 Uhr ihre Gärten unter dem Motto „Garteln tut gut“ (bei Schlechtwetter am 24. 6.).

Gföhl. Kleintiermarkt, Gasthaus Haslinger, 8-11 Uhr.

Gföhl. Kinderkino „Heidi“, Lichtspiele Gföhl, 16 Uhr.

Grafenegg. Familientag im Schloss Grafenegg, ab 10 Uhr.

Großreinprechts. Veitskirtag „typisch Waldviertel“. Beginn 9.15 Uhr mit einer heiligen Messe, anschließend Frühschoppen.

Jauerling. Jauerlinger Schmankerlmarkt, 10-18 Uhr

Krems. Pfarrkirtag der Pfarre St. Veit, Pfarrplatz 5, ab 9 Uhr, 10 Uhr Festgottesdienst, 13 Uhr Tombola.

Senftenberg. Sonnwendfeier auf dem Gelände der Volksschule, ab 10 Uhr.

Maria Langegg. Orgelkonzert Wolfgang Mitterer „Stop playing“, Wallfahrtskirche, 17 Uhr.

Montag 18. Juni

Gföhl. Kinofilm „Drillinge an Bord“, Lichtspiele Gföhl, 20 Uhr.

Krems. Kostenlose Beratung über Hauskrankenpflege, Pflegegeld, etc. im Büro der Volkshilfe NÖ, Hofrat Erbenstraße 3/1. Stock, 8-12 Uhr.

Krems. Wanderausstellung des Projektes „Interreligiöser Dialog“ von Krems Interkulturell zum Thema „Je vielfältiger und bunter die Welt wird, umso wichtiger ist es, dass man einander kennenlernt“, Pfarrhof St. Veit, 19 Uhr.

Dienstag, 19. Juni

Gföhl. Pfarrseniorenrunde, Halbtagsausflug.

Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi-Bräu, ab 18 Uhr.

Mittwoch, 20. Juni

Gföhl. Tagesausflug der Pensionisten nach Laxenburg.

Gföhl. Tagesausflug der Senioren nach Gresten, Abfahrt 7.30 Uhr.

Krems. Seniorennachmittag im Pfarrhof St. Veit, 14.30 Uhr.

Krems. Demenzgruppentreffen pflegender Angehöriger im Pfarrhof St. Veit, 19 Uhr.

Donnerstag, 21. Juni

Krems-Stein. Lesung von „Writer in Residence“ Eiríkur Örn Norddahl (Island) im Literaturhaus NÖ (Steiner Landstraße 3), 19 Uhr.

Freitag, 22. Juni

Brunn am Wald. Sonnwendfeuer am Teich am Erholungsgelände, ab 20 Uhr.

Gföhl. Kinofilm „Murer – Anatomie eines Prozesses“, Lichtspiele Gföhl, 18 Uhr.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems-Stein. Sonnwendfest des ÖAMTC Zweigverein Krems, am Campingplatz Krems-Stein, ab 17 Uhr.

Krems-Stein. Volksmusik-Konzert: „5er Gspan“, Haus der Regionen, Steiner Donaulände 56, 19.30 Uhr.

Krems-Hollenburg. Sportfest SV MW Energy Hollenburg, am Sportplatz.

Rohrendorf. Schulschlussfest Volksschule, 15 Uhr.

Stiefern. Sonnwendfeier beim Kampbad Stiefern, Beginn 19 Uhr.

Wolfshoferamt. Feuerwehrfest im FF-Haus, ab 20 Uhr.

Samstag, 23. Juni

Aggsbach. Sonnwendfeier am Badestrand.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr. Zwischenverlosung Einkaufskarte, 11 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Imbach. Blutspenden im Feuerwehrhaus, Kremser Straße 30, von 13 bis 18.30 Uhr.

Krems. Flohmarkt im Auszeitkeller, Bründlgraben 39, von 9 bis 18 Uhr.

Krems. Eröffnung der Ausstellung „Weltberühmt in Krems. Vom Kremser Schmidt zu Padhi Frieberger“ in Kooperation mit der Landesgalerie NÖ, Museum Krems, Moderne Galerie, Körnermarkt 14, 11 Uhr.

Krems-Hollenburg. Sportfest SV MW Energy Hollenburg, am Sportplatz.

Krems-Stein. Weinbrunnenfest zur Sonnenwende, ab 16 Uhr.

Krems-Stein. Sonnwendfest des ÖAMTC Zweigverein Krems, am Campingplatz Krems-Stein, ab 17 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 8.30-12 Uhr.

Willendorf. Sonnwendfeier am Badestrand Willendorf bei Fischerhütte.

Wolfshoferamt. Feuerwehrfest im FF-Haus, ab 20 Uhr.

Sonntag, 24. Juni

Furth. Pfarrfest im Pfarrhof, ab 9.30 Uhr.

Krems. Flohmarkt im Auszeitkeller, Bründlgraben 39, von 9 bis 18 Uhr.

Krems. KBW: Altstadtspaziergang durch Krems mit Ernst Kalt, Treffpunkt vor der Gozzoburg, 14 Uhr.

Krems-Hollenburg. Sportfest SV MW Energy Hollenburg, am Sportplatz.

Wolfshoferamt. Feuerwehrfest im FF-Haus, 10 Uhr Festgottesdienst, danach Frühschoppen.