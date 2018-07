Alle Veranstaltungen im Bezirk Krems.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 24. Juli

Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi-Bräu, ab 18 Uhr.

Mitwoch, 25. Juli

Krems. Festival „Glatt&Verkehrt“, Motto: „Abheben! Musik extended: plus Tanz“: Lukas Kranzelbinder & Simon Mayer: „Shake the Sons“ (19 Uhr); This Is How We Fly (20.30 Uhr); La Banda Morisca (22.20 Uhr), Winzer Krems, Sandgrube 13. Infos: www.glattundverkehrt.at

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 15 Uhr.

Straß. Kunterbunter Straßertaler Kindersommer: Höher, weiter, schneller, Volksschule, 15 – 18 Uhr.

Donnerstag, 26. Juli

Krems. Festival „Glatt&Verkehrt“, Motto: Re-Union – Von den Alpen in die Puszta zur Sahara“: Die Knödel (19 Uhr); Boubacar Traoré Trio feat. Corey Harris (20.30 Uhr), Amsterdam Klezmer Band & Söndörgö (22.30 Uhr), Winzer Krems, Sandgrube 13. Infos: www.glattundverkehrt.at

Langenlois. Sommernacht der Operette, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 20 Uhr.

Loitzendorf. Aufg‘spielt beim Harmonikawirt Dorfwirtshaus Familie Lagler, 19 Uhr.

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 15 Uhr.

Straß. Kunterbunter Straßertaler Kindersommer: Ta tü ta ta, die Rettung kommt, Volksschule, 14 – 16 Uhr.

Freitag, 27. Juli

Höbenbach. 30. Kellerfest in der Kellergasse, ab 16 Uhr.

Kamp. Feuerwehrfest, ab 17 Uhr.

Krems. Festival „Glatt&Verkehrt“, Motto „Sortenreine Sounds: Stimme, Lauten, Geigen“: Voxtra (18 Uhr); Mohamed und Abdallah Abozekry (19.30 Uhr); Frigg (21.30 Uhr), Winzer Krems, Sandrgube 13. Infos: www.glattundverkehrt.at

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 19.30 Uhr.

Krems-Egelsee. Feuerwehrfest der Feuerwache Egelsee, ab 17 Uhr.

Lengenfeld. Feuerwehrfest, ab 18 Uhr, „Life Brothers 4“ ab 20.30 Uhr.

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 15 Uhr.

Straß. Kunterbunter Straßertaler Kindersommer: Ein Tag bei der Feuerwehr, FF-HAus, 9 – 16 Uhr.

Samstag, 28. Juli

Furth. Austauschgruppe „Hochsensivität“ mit Sabine Knoll, Verein hochsensitiv.net, Freiraum Furth, ab 14.30 Uhr.

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8 – 12 Uhr.

Gobelsburg. Flohmarkt im Pfarrhof, Schlossstraße 12, von 9-13 Uhr.

Grafenegg. Sommer-Konzert „Somewhere over the Rainbow“, Wolkenturm, 20 Uhr (Ausverkauft! Warteliste: tickets@grafenegg.com).

Grafenwörth. Schützenfest im Veranstaltungsstadl, ab 17 Uhr.

Höbenbach. 30. Kellerfest in der Kellergasse, ab 12 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Kamp. Feuerwehrfest, ab 16 Uhr.

Krems. Festival „Glatt&Verkehrt“, Motto „Oh, That Cello!“: Las Hermanas Caronni, Rina Kacinari & Maria Craffonara (18 Uhr); Puschnig meets Koehne-Quartett, J. Thakur & Achim Tang (19.30 Uhr); Volosi (21.30 Uhr), Winzer Krems, Sandgrube 13. Infos: www.glattundverkehrt.at

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 19.30 Uhr.

Krems-Egelsee. Feuerwehrfest der Feuerwache Egelsee, ab 11 Uhr.

Langenlois. „Der Vogelhändler“, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 20.30 Uhr.

Lengenfeld. Feuerwehrfest, ab 18 Uhr, „Highlights“ ab 20.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 8.30 – 12 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Hof Café Sissi Stummvoll, 9 – 12 Uhr.

Sonntag, 29. Juli

Grafenwörth. Schützenfest im Veranstaltungsstadl, ab 10 Uhr.

Höbenbach. 30. Kellerfest, ab 9.30 Uhr Messe in der Kellergasse.

Kamp. Feuerwehrfest, ab 10 Uhr.

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 17.30 Uhr.

Krems. Festival „Glatt&Verkehrt“, Motto „Starke Stimmen – Songwriting & Contemporary Griots“: Boi Akih Quartet: Philosophy Of Love (17 Uhr); Trio da Kali (18.30 Uhr); Gustav & Band (20.30 Uhr), Winzer Krems, Sandgrube 13. Infos: www.glattundverkehrt.at

Krems-Egelsee. Feuerwehrfest der Feuerwache Egelsee, ab 10 Uhr.

Langenlois. „Der Vogelhändler“, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 17.30 Uhr.

Lengenfeld. Feuerwehrfest, ab 11 Uhr, Frühschoppen mit der Trachtenkapelle.

Rossatzbach. „Wachauer Stunde“, Potpourri aus Geschichten, Sagen und Musik aus der Wachau, Preis: 8 Euro, Ort: „Salettl“, 17 Uhr. Anmeldungen: 0664/308 70 52.

Ruine Dobra. Kabarett- und Liederabend in der Ruine Dobra, ab 20 Uhr.

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 13 und 15 Uhr.

Montag, 30. Juli

Krems. Kostenlose Beratung über Hauskrankenpflege, Pflegegeld, etc. im Büro der Volkshilfe NÖ, Hofrat Erbenstraße 3/1. Stock, 8 – 12 Uhr.

Langenlois. Sommernacht der Operette, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 20 Uhr.

Rossatzbach. „Wachauer Stunde“, Potpourri aus Geschichten, Sagen und Musik aus der Wachau, Preis: 8 Euro, Ort: „Salettl“, 17 Uhr. Anmeldungen: 0664/308 70 52.

Dienstag, 31. Juli

Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi-Bräu, ab 18 Uhr.

Langenlois. Galakonzert der Militärmusik NÖ, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 20 Uhr.

Senftenberg. Kräuter-Erlebnis-Kulinarik-Event im LebeLiebe-Haus Imbach, Hofstatt 3, 19-21 Uhr.

Mittwoch, 1. August

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 15 Uhr.

Donnerstag, 2. August

Langenlois. Insieme „La Notte Italiana“, Open Air Bühne, Schloss Haindorf, 20 Uhr.

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 15 Uhr.

Freitag, 3. August

Imbach. Feuerwehrfest im Klostergarten Imbach, 18 Uhr Feldmesse.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 19.30 Uhr.

Langenlois. „Der Vogelhändler“, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 20.30 Uhr.

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 15 Uhr.

Seebarn. 14. Dorffest, Festbetrieb ab 17 Uhr.

Samstag, 4. August

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr.

Grafenegg. Sommer-Konzert „Klangrausch und Opern-Duette“, Wolkenturm, 20 Uhr (Restkarten unter ( 01/5868383).

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Imbach. Feuerwehrfest im Klostergarten Imbach, Festbetrieb ab 17 Uhr.

Lichtenau. Dämmerschoppen des Musikvereins am Hauptplatz, ab 19 Uhr.

Krems. Foodcoop-Stammtisch im Pfarrcafé bei Schönwetter im Hof vorm Gewölbe, 10-12 Uhr.

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 19.30 Uhr.

Langenlois. „Der Vogelhändler“, Open Air Bühne Schloss Haindorf, 20.30 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 8.30-12 Uhr.

Rohrendorf. Konzert „Wein, Jazz & 4 some Swing“, Gemeindehof, 19.30 Uhr.

Seebarn. 14. Dorffest, Festbetrieb ab 16 Uhr.

Straß. Blutspenden in der Volksschule, Turnhalle, von 12-16 Uhr.

Sonntag, 5. August

Großheinrichschlag. Blutspenden im FF-Haus, von 9 bis 12.30 Uhr.

Großreinprechts. Plitsch-Platsch-Party am Freizeitgelände, 10-18 Uhr.

Imbach. Feuerwehrfest im Klostergarten Imbach, Mittagstisch ab 11 Uhr.

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 17.30 Uhr.

Maria Langegg. Konzert in der Wallfahrtskirche, Music Royal Köln, Karla Schröter, Barockoboe, Willi Kronenberg, Orgel, 17 Uhr.

Schiltern. Ritter Rost feiert Weihnachten, Erlebnisgärten Kittenberger, 13 und 15 Uhr.

Seebarn. 14. Dorffest, Feldmesse im Schlosspark, ab 10 Uhr, anschließend Festbetrieb.

Montag, 6. August

Krems. Kostenlose Beratung über Hauskrankenpflege, Pflegegeld, etc. im Büro der Volkshilfe NÖ, Hofrat Erbenstraße 3/1. Stock, 8 – 12 Uhr.

Dienstag, 7. August

Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi-Bräu, ab 18 Uhr.

Mittwoch, 8. August

Grafenegg. Zaubershow „Einfach zauberhaft“ mit Thommy Ten & Amélie van Tass, Wolkenturm, 20.15 Uhr.

Donnerstag, 9. August

Grafenegg. Zaubershow „Einfach zauberhaft“ mit Thommy Ten & Amélie van Tass, Wolkenturm, 20.15 Uhr.

Langenlois. Die Strottern & Blech – Wiener Weltbegegnungen, Loisium, 19 Uhr.

Freitag, 10. August

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, 8-12 Uhr (mit Zwischenverlosung Einkaufskarte um 11 Uhr).

Gföhl. „A gmiatlicher Heurier mit da Musi“, Rathaushof und Stadtsaal.

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 19.30 Uhr.

Samstag, 11. August

Gföhl. „A gmiatlicher Heurier mit da Musi“, Rathaushof und Stadtsaal.

Grafenegg. Sommer-Konzert „Zauberklänge des Barock“, Wolkenturm, 20 Uhr (Karten unter ( 01/5868383).

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 19.30 Uhr.

Loitzendorf. Singleparty im Dorfwirtshaus Familie Lagler, 20 Uhr.

Sonntag, 12. August

Gföhl. „A gmiatlicher Heurier mit da Musi“, Rathaushof und Stadtsaal.

Grafenegg. Konzert „Herbert Pixner Projekt: Electrifying Tour 2018“, Wolkenturm, 20 Uhr.

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 17.30 Uhr.

Montag, 13. August

Krems. Kostenlose Beratung über Hauskrankenpflege, Pflegegeld, etc. im Büro der Volkshilfe NÖ, Hofrat Erbenstraße 3/1. Stock, 8 – 12 Uhr.

Dienstag, 14. August

Hollenburg. Tanzabend mit DJ, im Lumpazi-Bräu, ab 18 Uhr.

Mittwoch, 15. August

Krems. Kremser Sommertheater beim Pulverturm, „Erben können nicht warten“, 17.30 Uhr.

Rohrendorf. Kräutersegnung beim Marterl Maria am Berg, 18 Uhr.

Dienstag, 21. August

Krems. Wallfahrt nach Mariazell. Abfahrt ist um 7 Uhr vom Bahnhofsplatz, Rückkehr um circa 18.30 Uhr. Nach dem Abschluss in der Pfarrkirche St. Veit lädt die Stadt Krems wieder zu einer Agape in die Rathaushalle ein. Anmeldungen bei Schmidatal-Reisen, 02279/20340, der Fahrpreis beträgt 23,- Euro.

Sonntag, 9. September

Hohenstein. Hohensteiner Oldtimer, Traktorentreffen, Festbetrieb ab 10 Uhr.

22. bis 25. November

Krems, Spitz. Europäische Literaturtage in Krems und Spitz. Infos: www.literaturhauseuropa.eu