Top-Events im Bezirk Krems.

30 Jahre Stehaufmandln

Die Stehaufmandln spielen auf im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf, Bergwerkstraße 1, am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr. Tickets sind erhältlich in der Raiffeisenbank Krems, allen Vorverkaufsstellen von oeticket sowie an der Abendkasse. Ticketpreis: 25 Euro.

Volkskultur Niederösterreich

Kindertanznachmittag

Kinder und Jugendliche können beim gemeinsamen Kindertanznachmittag am Samstag, 16. Februar, im Haus der Regionen, Krems-Stein, eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Beginn ist um 14.30 Uhr für die Altersgruppe der 6 bis 9jährigen. Ab 16 Uhr wird mit 10 bis 14jährigen Jugendlichen weitergetanzt. Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02732/85015 oder per Mail: office@volkskulturnoe.at. Der Eintritt ist frei.

artist's place

Eine Ausstellung mit dem Titel "Humanlicht" von Harald von Munichthal, ist ab 21. Februar, täglich von 0-24 Uhr im arte Hotel Krems (Dr. Karl Dorrek-Straße 23) zu sehen. Die Private View (Drinks - Food - get2gether) ist am Mittwoch, 20. Februar, ab 18.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten per Fax 02732/71523 oder per Mail: artistsplace@arte-hotel.at