Vergnüngungssteuer: Politik lenkt ein

Das Gepolter von Othmar Seidl und seinen Mitstreitern wegen der Vergnügungssteuer der Stadt Krems trägt erste Früchte. Finanzstadtrat Helmut Mayer kündigte an, dass nach der politischen Sommerpause „gemeinsam mit Steuerexperten, den Mitarbeitern des Magistrats und Vertretern der Wirtschaft eine Evaluierung dieser Abgabe“ vorgenommen werde. Zugleich zeigte sich der SPÖ-Mann wenig begeistert von Seidls Ankündigung, sein „Festival am Steinertor“ im Falle eines ausbleibenden Einlenkens der Stadt nicht mehr in Krems zu veranstalten. „Drohungen, die über Medien ausgerichtet werden, verbessern das Gesprächsklima nicht.“

Auslöser für Seidls Unmut war ein Brief des Steueramts. Für seine dreitägige Konzert- und Kabarettreihe am Pfingstwochenende werden knapp 34.000 Euro Lustbarkeitsabgabe fällig. „Das ist ein absoluter Witz. Wir bewegen uns da in einer Dimension, die absolut nicht nachvollziehbar ist“, schäumte der Immobilienentwickler aus Stratzing und kündigte an, vorerst nicht zahlen zu wollen.

Finanzstadtrat Helmut Mayer ist von Seidls Vorgangsweise wenig begeistert: "Drohungen, die über Medien ausgerichtet werden, verbessern das Gesprächsklima nicht." Foto: Martin Kalchhauser

Bei Mayer löst das Verwunderung aus: „Die Ankündigung, eine auf gesetzlicher Grundlage vorgeschriebene Abgabe einfach nicht zu bezahlen, kann nur auf einem Missverständnis beruhen.“ Seidls Überraschung über den Abgabenbescheid könne „nicht sehr groß sein“, stehen die Bemessungsgrundlage und der Prozentsatz der Vergnügungssteuer doch bereits seit 2011 fest. „Dass man sich zunächst gegen den vermeintlich schwächsten Gegner, die Gemeinde, wendet, liegt nahe“, so Mayer. Fest stehe aber, dass die Lustbarkeitsabgabe für die Stadt eine „wichtige Einnahmequelle ist.“ Die Erträge daraus würden unter anderem der Erhaltung und Verbesserung jener Infrastruktur dienen, die für erfolgreiche Veranstaltungen nötig ist.

Rückenwind für Seidl aus der Branche

Rückenwind erhält Seidl von Kollegen aus der Branche, die in einem offenen Brief an alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen die Abschaffung der Lustbarkeitsabgabe fordern. Erwin Goldfuss, der Veranstalter des Wachauer Volksfestes, schreibt etwa: „Wäre die Lustbarkeitsabgabe endlich auch in Krems abgeschafft, hätten wir für das Wachauer Volksfest 2023 die Ticketpreise nicht erhöhen müssen, obwohl wir mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert sind.“

In das gleiche Horn stoßen Seidl-Schwiegersohn Benjamin Aigner-Seidl und Lukas Aigner, die Betreiber der Eventstage im Gewerbepark. Sie sehen durch die Kremser Vergnügungssteuer „einen wesentlichen Nachteil gegenüber anderen NÖ-Clubbetreibern, die aufgrund ihres Standortes von ebendieser befreit sind.“ Auch Peter Hauswirth, Betreiber des Cinemaplexx Krems, lässt kein gutes Haar an der Lustbarkeitsabgabe. „In den späten 90er-Jahren mussten so ziemlich alle Kinos Lustbarkeit abführen. Dem ist schon lange nicht mehr so und deshalb haben wir in Krems einen klaren Nachteil gegenüber den Kinos in Tulln oder Horn, die gar keine Abgabe bezahlen.“

Einzahlen in die Stadtkasse müssen auch die Sportvereine. Der Kremser Sportclub führe pro Jahr durch Lustbarkeitsabgabe und Stadionmiete 40.000 Euro an die Stadt ab, bekomme durch eine Subvention aber nur 13.000 Euro zurück, wie der Vorstandsvorsitzende des Regionalligisten, Georg Stierschneider, schildert.

ÖVP-Vizebürgermeister Florian Kamleitner stellt sich auf die Seite der Veranstalter: "Die Lustbarkeitsabgabe ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten und nicht mehr zeitgemäß." Foto: Martin Kalchhauser

Einen konkreten Vorschlag, wie die Lustbarkeitsabgabe neu geregelt werden könnte, liefert die ÖVP. Sie möchte die bestehenden 15 Kategorisierungen nach Veranstaltungstypen auf drei reduzieren. Geht es nach der Volkspartei, sollen Sportveranstaltungen von Kremser Vereinen und Schulbälle künftig gar nicht mehr besteuert werden, Unternehmer und Vereine, die in Krems Kommunalsteuer zahlen, fünf Prozent der Ticketeinnahmen abführen und externe Veranstalter mit zehn Prozent zur Kasse gebeten werden. „Die Lustbarkeitsabgabe ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten und nicht mehr zeitgemäß“, meint Vizebürgermeister Florian Kamleitner. Es bedürfe dringend einer Reform, schließlich stehe Krems im Wettbewerb mit anderen Gemeinden.