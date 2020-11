Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), bekannt als Turn vater Jahn, war ein deutscher Pädagoge, Publizist und Politiker. Er bekannte sich in Reden und Büchern (etwa „Das Deutsche Volkstum“) zum deutsch-nationalen Gedankengut. Und er begründete die deutsche Turnbewegung: Auf öffentlichen Turnplätzen wurden Leibesübungen (dazu gehörte auch Geräteturnen) praktiziert, 1811 gründete Jahn den Berliner Turnverein und war damit Vorbild für die Bildung zahlreicher Turnvereine in Deutschland und später auch in Österreich.

(Quelle: Wikipedia)

Das Turnerkreuz ist eine grafisch gestaltete Bildmarke aus dem Jahr 1844, bestehend aus vier

F-Buchstaben, die den Turner-Wahlspruch „frisch, fromm, fröhlich, frei“ symbolisieren. Das Turnerkreuz ist quadratisch und formt ein achsengleiches griechisches Kreuz. Daneben gibt es auch das gerundete Turnerkreuz – und dieses Symbol sorgt immer wieder für (Grundsatz-)Debatten. Laut einigen Gerichtsentscheiden darf es aber verwendet werden. Zu finden ist es auf Denkmälern, Gebäuden und Fahnen.