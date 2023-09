Unfall beim Putzen der Waffe: Kremser schoss sich in Bein

Wie von Anfang des Einsatzes an feststand, handelte es sich um keine heikle oder für die Einsatzkräfte gefährliche Angelegenheit. Eher war es eine „patscherte“ Angelegenheit ...

Projektil aus Pistole fuhr Opfer ins Bein

Wie der 41-Jährige, der in der Kremstalstraße wohnhaft ist, angab, hatte sich beim Putzen seiner Faustfeuerwaffe ein Schuss gelöst. Das Projektil war in seinem Bein gelandet. Daraufhin sei er nicht mehr in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen und habe den Notruf gewählt.

Notärztin versorgte das Schussopfer

Rotkreuz-Sanitäter und die Kremser Notärztin kamen dem Mann zu Hilfe, nachdem ihnen die Helfer der Feuerwehr den Weg freigemacht hatten. Das Schussopfer wurde versorgt und ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

Weitere Waffen im Besitz des Mannes

Unbestätigten Meldungen zufolge wurde von den Beamten der Kremser Polizeiinspektion bei einer Routinekontrolle neben der Waffe, die der Mann besitzt, weitere Waffen in der Wohnung gefunden. Ob der Mann sie alle legal besessen hat, ist Gegenstand einer Überprüfung.