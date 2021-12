Verdacht auf illegale Schule: Behörde prüfte schlampig

Intern nicht weitergeleitete Informationen, eine nicht durchgeführte Vereinsregisterabfrage (ZVR) und unvollständige Recherchen – die Mängelliste bei der Prüfung einer möglicherweise illegalen Schule durch die Bildungsdirektion NÖ ist lang.

Zur Vorgeschichte:

Die NÖN berichtete Ende Oktober über eine vermeintlich unerlaubte Lerngruppe in der Gemeinde Jaidhof. Es handelte sich um die „Waldviertler Zauberwerkstatt – Verein zur Förderung von Sozialkontakten, für Kinder die sich im häuslichen Unterricht befinden“ (sic!), gegründet am 6. September 2021. In einem Info-Blatt war unter anderem von einer „familiären Gruppe mit Möglichkeit zur Wissensaneignung“ die Rede, die sich werktags von 7.30 bis 13 beziehungsweise 15 Uhr getroffen hat. Dies ließ darauf schließen, dass zu regulären Unterrichtszeiten Treffen für von öffentlichen Schulen abgemeldete Kinder stattfanden, was eine Verletzung der Voraussetzungen für den häuslichen Unterricht bedeutet hätte.

Die Bildungsdirektion NÖ kündigte eine Prüfung an

„Es hat weder eine Prüfung noch eine Beanstandung stattgefunden. Wir sind bis zur Rechtsabteilung der Bildungsdirektion gegangen und haben nur die Antwort erhalten, dass nichts gegen uns vorliegt“, hielt die Vereinsgründerin, eine Naturheilpraktikerin aus der Region, auf neuerliche Anfrage fest. Der Verein habe keine Mitglieder mehr. „Wir planen, ihn noch in diesem Jahr löschen zu lassen.“

Der Abteilungsleiter der Bildungsregion Zwettl, Alfred Grünstäudl, gab an, dass den Hinweisen der NÖN von der zuständigen Schulqualitätsmanagerin (SQM) vor Ort nachgegangen wurde. Die SQM, die seit 1. Oktober 2021 im Amt ist, führte zwei Telefonate – eines mit der VS-Direktorin und eines mit der Bürgermeisterin aus Gföhl: „Aus beiden Gesprächen ergaben sich keine Verdachtsmomente einer illegalen Schule. Mit der Vereinsgründerin konnte kein Kontakt aufgenommen werden, da im Internet nichts zu finden war.“ Eine ZVR-Abfrage unterblieb. Fraglich ist auch, aus welchem Grund die SQM nicht von der laut Vereinsgründerin erfolgten Anfrage in der Rechtsabteilung der Bildungsdirektion informiert worden war. Auch das Info-Blatt mit den Kontaktdaten des Vereins, das der Bildungsdirektion vorlag, schaffte intern nicht den Weg zur SQM.

Grünstäudl macht auf die Schwierigkeiten bei der Prüfung „privater Bildungseinrichtungen“ aufmerksam: „Wir können nicht einfach in eine solche Einrichtung hineingehen und dem Geschehen beiwohnen.“ Weiters seien die Betreiber „schon so ausgefeilt, dass man von ihren Homepages gar nicht mehr ablesen kann, ob tatsächlich unterrichtet wird.“ Eine Anzeige sei nur mit Beweisen möglich.

Lerngruppe weiterhin in Jaidhof aktiv?

Die AHS-Pädagogin, die ebenfalls im Info-Blatt der „ Zauberwerkstatt“ angeführt war, trennte sich wenige Wochen nach der Gründung von der Einrichtung. Ein Großteil der Kinder verließ mit ihr den Verein. Ob sie diese Kinder weiter „privat unterrichtet“? „Ja, ich lerne weiterhin mit einigen Kindern – ich darf das auch als ausgebildete Lerntrainerin, unterrichte aber keine Lerngruppen“, hält sie fest. Das Gerücht, dass es in Jaidhof weiterhin eine Lerngruppe für Schüler in häuslichem Unterricht geben soll, sei ihr nicht bekannt.