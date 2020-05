Seit mehreren Wochen beobachtet Franz Xaver Doppler aus Stein das Auftreten von Schaum auf der Fladnitz. Auf seine Initiative hin wurde die Behörde tätig. Messungen haben allerdings keine nachweisbaren Beeinträchtigungen des Flusses ergeben.

NOEN Franz Xaver Doppler: Abwasser-Einträge in Hafnerbach als Ursache für Fladnitz-Verschmutzung?

Immer wieder fiel dem begeisterten Radfahrer Doppler die Verschmutzung der Fladnitz auf – also ging er dem Phänomen nach. Mit dem Rad verfolgte er die Spur der vermuteten Einträge von Schmutzwasser, die er in Palt entdeckt hatte, über Steinaweg den Zufluss Halterbach hinaus bis Oberbergern. „Dort gibt es bei einem Haus eine Baustelle, und von dort weg war das Wasser dreckig“, erzählt er und vermutet, dass die dortigen Bewohner neben Baustellenabwässern auch Haushalts-Abwasser (von der Waschmaschine?) in den Bach leiten.

Die Gewässeraufsicht der Bezirkshauptmannschaft Krems überprüfte noch im April die physikalischen Parameter (Sauerstoffgehalt, Temperatur, elektrische Leitfähigkeit und pH-Wert). „Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt“, berichtet Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer. „Am 29. April wurden nochmals Proben entnommen, aber auch die ergaben keine erhöhten Werte.“ Die Ursache dafür, dass die Tenside leicht erhöht seien, liege bei der Fladnitz aber möglicherweise im Zuflussbereich im Bezirk St. Pölten-Land. „Es ist auch möglich, dass es sich um Eiweißabbau von Pollen und Blättern handelt“, meint Mayrhofer.

Fladnitz bleibt weiter „unter Beobachtung“

Die BH Krems will auf die Problematik allerdings weiterhin ein Auge werfen. Genaue Analysen seien wegen der Corona-Einschränkungen auf die Schnelle nicht möglich gewesen, sollen folgen.

Doppler, der das obige Bild am Montag, 11. Mai, in der Früh in Palt aufgenommen hat, wird ebenfalls weiter wachsam bleiben. „Um die Fladnitz ist es ohnehin schlecht bestellt. Es sind überhaupt keinerlei Fische und Kleinlebewesen vorhanden, da im Einzugsgebiet aus vielen Feldern und Weingärten Dünger und Spritzmittel in den Bach gelangen. Das Wasser ist ökologisch so gut wie tot.“