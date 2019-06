Hellmut Raschbacher und Franz Haselböck sind zwei Namen, die mit dem Begriff „Imbacher Kirchenmusik“ in einem Atemzug zu nennen sind. Und diese beiden Namen standen am vergangenen Sonntag im Mittelpunkt: Die Gründer der Imbacher Kirchenmusik wurden von Kirche und Gemeinde ausgezeichnet.

Der Festgottesdienst stand zunächst im Zeichen der Musik von gleich fünf Kapellmeistern in der Geschichte des Wiener Stephansdoms. Auf dem Programm stand unter anderem Leopold Hofmanns „Missa solemnis in Es“. Der Wachau-Chor Spitz und der Unionchor Ottenschlag „Cappella Wachovia“ gestalteten das Messopfer gemeinsam mit Franz Haselböck an der Orgel. Altabt Christian Haidinger vom Stift Altenburg zelebrierte die festliche Messe.

Danach gab es die Überraschung, als sowohl Hellmut Raschbacher als auch Franz Haselböck nach vorne gebeten wurden: Beide erhielten von Senftenbergs Bürgermeister Josef Ott die Ehrennadel der Marktgemeinde Senftenberg. Zudem wurde Franz Haselböck mit dem Hippolytorden der Diözese St. Pölten bedacht. Hellmut Raschbacher hatte diese hohe Auszeichnung schon früher erhalten.

Franz Haselböck und Hellmut Raschbacher hatten die Imbacher Kirchenmusik gegründet und sind bereits 1977 damit erstmals aufgetreten. Anlass war damals die Restaurierung der Imbacher Renaissance-Orgel.