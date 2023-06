Trauer um bekannten Pfarrer Engelbert Salzmann

Der gebürtige Welser wurde 1971 in Kilb zum Priester geweiht. Nach Kaplanstellen in Pottenbrunn, Neustadtl, Neulengbach und Krems-St. Veit wurde er 1977 Provisor in Kasten und Stössing im Bezirk St. Pölten.

Verdienste als Gefangenenseelsorger

Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Feuerwehrkurat übernahm der überall mit dem Spitznamen „Schuwi“ gerufene Salzmann die Krankenhausseelsorge im Krankenhaus St. Pölten. 1987 begann eine besondere Tätigkeit des Geistlichen. Er kam an die Strafvollzugsanstalt Krems-Stein, um dort als Gefangenenseelsorger zu wirken. Wie sein Nachfolger in dieser Funktion, Leszek Urbanowicz, betont, hinterließ er dort unauslöschliche Spuren, obwohl auch er bei der Arbeit mit den Insassen oft an seine Grenzen gelangte.

„... so sanftmütig wie Mutter Teresa“

Eine Zeitung schrieb damals über den Seelsorger: „Ein Mann mit Ecken und Kanten, so bullig wie Gerard Depardieu und so sanftmütig wie Mutter Teresa.“ Zu Urbanowicz meinte er einst: „Erfolgserlebnisse darfst du dir nicht viele erwarten. Aber du kannst manchem in seiner Not und seelischen Verzweiflung Halt geben.“ Von den Häftlingen wurde er als „Priester mit Charisma“ bezeichnet. Stets förderte er Initiativen der Stein-Insassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu bewähren. Vereinzelt gelang es ihm sogar, dass Männer, die sich vor langer Zeit von der Kirche abgewendet hatten, wieder dort Fuß fassen konnten.

Schwere Schicksalsschläge gemeistert

Nach seiner Zeit in Stein war Salzmann 1996 bis 2003 Pfarrer in Altenmarkt und Ysper. Später stand er für seelsorgliche Aushilfen in Bad Traunstein, Schönbach, Kirchbach, Gutenbrunn und Sallingberg (Bezirk Zwettl) zur Verfügung. Leider war das Privatleben des Gottesmannes von schweren Schicksalsschlägen geprägt. Acht engste Familienmitglieder verlor er bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Italien. Bis zuletzt bewahrte der nun Verstorbene seine große Stärke, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen und in jeder Situation als ruhender Pol zu wirken.

Begräbnisfeierlichkeiten in Kilb

Das Begräbnis Engelbert Salzmanns findet am Dienstag, 27. Juni, 14 Uhr, in Kilb im Bezirk Melk statt, wo er in der Pfarrkirche aufgebahrt wird. Das Requiem beginnt um 14.30 Uhr. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Wels statt. Gemäß dem letzten Willen des Verstorbenen wird ersucht, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und stattdessen für die CONCORDIA-Stiftung des in Rumänien wirkenden Seelsorger Pater Georg Sporschill zu spenden.