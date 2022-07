Aktion für Suizid-Opfer: Ein „Tree of Memory“ in Willendorf

Werbung

Ein Baum für ein Suizid-Opfer: „Es ist uns ein großes Anliegen, das Thema Suizid und das immer noch damit verbundene Tabu ans Licht zu holen“, wenden sich Mariella Leydolt und Mario Dieringer an die Öffentlichkeit.

Letzterer, gebürtiger Münchner, ehemaliger Journalist und selbst ein Suizid-Betroffener, hat 2016 das Projekt „Trees of Memory“ ins Leben gerufen. Er läuft seither rund um die Welt und pflanzt „Bäume der Erinnerung“ für Suizid-Opfer.

2017 wurde der gemeinnützige Verein Trees of Memory gegründet, der Suizidprävention betreibt und Hinterbliebene unterstützt. Dieringer bietet Vorträge zum Thema, hat auch selbst Bücher veröffentlicht.

Im Zuge seiner Lauf-Aktion war Dieringer auch in Willendorf zu Gast, wo er in einem Privatgarten eine Eberesche gepflanzt hat – zum Gedenken an Susanne Leydolt (gestorben 2018). „Der Baum soll ein Denkmal und Anlaufstation in Phasen der Trauer und ein Ort der Erinnerung sein“, sagt Tochter Mariella Leydolt.

