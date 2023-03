Schon über 300 Mitglieder bei Kleingärntern

212 Gärten – 169 in Gneixendorf, 43 in Furth – mit einer Fläche von rund sechs Hektar gehören den mehr als 300 Mitgliedern des Kremser Kleingärtnervereins. Zuletzt gab es in den vergangenen beiden Jahren einen Zuwachs um 27!

Tolles Engagement der Mitglieder

Obmann Johann Erdl begrüßte eine große Schar an Gartenfreunden bei der Generalversammlung in der Winzer Krems: „Einen Kleingarten zu haben, war in der Corona-Zeit plötzlich noch mehr wert.“ Er berichtete über Investitionen in das Vereinshaus Gneixendorf (Ersatz der alten Ölheizung) und die Anlage in Furth. Großes ehrenamtliches Engagement vieler Mitglieder mache notwendige Arbeiten wie diese leistbar.

Obmann Erdl appelliert an Disziplin

Der Vorstand rund um Obmann Erdl wurde 2022 per Briefwahl für drei Jahre bestätigt. Seit 2020 hatte es keine Jahreshauptversammlung mehr gegeben. Probleme gab es laut Bericht des Obmannes im vergangenen Jahr mehrfach durch illegale Bautätigkeiten an den Gartenhäusern und das oft verkehrsbehindernde Parken von Fahrzeugen auf den engen Wegen. „Bitte macht das nicht!“ Auch bei der korrekten Mülltrennung ortete der Obmann noch Verbesserungspotenzial. Zuletzt sei er sogar Hasspostings ausgesetzt gewesen. „Da stellt man manchmal das Ehrenamt in Frage.“

Bekenntnis zu Kleingärtnerverein

Landesobmann Wilbert Leitgeb lobte den „agilen, weltoffenen“ Kremser Vorstand des Vereins, der beim Bewerb der „vogelfreundlichen Kleingärten“ den achten Platz erreicht habe. Die anwesenden Stadtpolitiker, allen voran Vizebürgermeister Florian Kamleitner und Stadtrat Helmut Mayer - beide outeten sich als Gatenliebhaber -, fanden anerkennende Worte für die Vereinsmitglieder und die Arbeit der Funktionäre. „Die Stadt Krems wird die Kleingärtner immer schützen!“

Vorfreude auf zwei große Feste

Vorfreude herrscht im Verein auf die Veranstaltungen, die heuer endlich wieder ohne Einschränkungen möglich sein werden. So gibt es das „Frühlingserwachen“ am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April, in der Anlage Gneixendorf. Auf die Gäste warten dort ein Dämmerschoppen sowie Speisen (selbstgemachte Mehlspeisen) und Getränke. Geselligkeit ist auch beim Sommerfest am Samstag, 12. August in der Anlage Furth angesagt.

Ehrungen bereiteten große Freude

Für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Ulrike Wildeis, Liselotte Hietl, Franz Kittenberger, Renate Maier, Heidi Piolot, Rosa Reiter und Otto Pichler.

Auszeichnungen zum „Tag der Blume“ für vorbildliche Gartenpflege gingen an Franz Koller, Sylvia Hietl, Reinhard Kreuzer, Elke Wintersberger, und Dorothea Haselböck.

