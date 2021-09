Der Dorfbrunnen war bereits vor rund 100 Jahren fixer Bestandteil des Dorfplatzes in Idolsberg, wie auf der zur Verfügung gestellten Fotografie zu sehen ist privat

Wie alt genau der Brunnen am Platz vor der Kirche in Idolsberg ist, konnte zwar nicht recherchiert werden – dass er den Idolsbergern aber sehr am Herzen liegt, haben sie eindrucksvoll bewiesen. Unter Federführung des Dorferneuerungsvereins „Unser Gmoa“ wurde der in die Jahre gekommene Dorfbrunnen saniert: Er wurde entleert, das Mauerwerk neu verputzt und gestrichen. Auch der Zierzaun wurde wieder instand gesetzt. In Summe brachten die Ortsbewohner und Vereinsmitglieder für den Brunnen 104 freiwillige und unentgeltliche Arbeitsstunden auf. Die Materialkosten wurden von der Gemeinde getragen.

Der Brunnen dürfte mit der Pfarrkirche errichtet worden sein und wurde ursprünglich durch einen eigenen Wasserzulauf über Holzrohre mit Wasser versorgt. Die nebenstehende Statue des Heiligen Florians beweist, dass der Brunnen früher auch als Löschwasserreservoir diente. Die letzte Sanierung liegt rund 40 Jahre zurück, seit rund 25 Jahren befinden sich Goldfische im Dorfbrunnen – aktuell sind es 27 Stück, die täglich von Alt-Bürgermeister Erwin Warnung gefüttert werden. Die Fische wurden während der Sanierungsarbeiten ausgesiedelt und durften nun in ihr Zuhause zurückkehren.