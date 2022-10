Zurück zum Start: Neuer Zahnarzt in Gföhl gesucht

Mit Oktober hätte Gföhl einen zweiten Zahnarzt mit Kassenvertrag bekommen sollen (die NÖN berichtete). Der Zahnmediziner und Kieferchirurg Johann Malina-Altzinger hatte den Zuschlag bekommen - er sagte aber am 13. Oktober überraschend ab. Hintergründe seien, dass er für seine Tätigkeit als Kieferchirurg zusätzliche Räumlichkeiten benötigt hätte, die in der bisherigen Zahnarztordination im Arzthaus in der Sparkassenstraße so nicht vorhanden waren.

Aus „betriebswirtschaftlichen Überlegungen“ kam für den Zahnarzt-Kandidaten für Gföhl schließlich auch der Aus- beziehungsweise Umbau eines anderen Standorts in Gföhl nicht in Frage. ÖGK-Landesdirektor-Stellvertreter Günter Steindl, gleichzeitig Stadtrat in Gföhl, bestätigte, dass die Kassenplanstelle sofort nach der Absage Malina-Altzingers neu ausgeschrieben wurde.

Für Steindl ist eine technische Nachrüstung der Ordinationsräumlichkeiten im Arzthaus unter anderem mit einer Klimaanlage wesentlich.

