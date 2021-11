Krems: 2G auch am Glühweinstand

Glühweintrinken im einzigartigen vorweihnachtlichen Ambiente der Kremser Landstraße, das ist im Advent 2021 nur für geimpfte und genesene Personen möglich. Laut Magistrat gelten Punschstände als Gastronomiebetrieb. Sie fallen deswegen unter die seit Montag geltende 2G-Regelung. Die mitwirkenden Vereine und Organisationen sind für die Kontrolle und Registrierung der Gäste verantwortlich und müssen außerdem ein Präventionskonzept erstellen. Die Umsetzung erfolgt über ein Armbandsystem mit täglich wechselnden Farben. Ein Band ist laut Magistrat nicht nur an Konsumation bei den Glühweinständen gekoppelt. „Alle im Nahbereich einer Punschhütte verweilenden Personen“ müssen auf die Einhaltung der 2G-Regel überprüft werden.

Große Adventmärkte wird es in Krems heuer übrigens nicht geben. Die Kiwanis haben den Kremser Advent in der Dominikanerkirche wegen der Corona-Auflagen abgesagt. Der Stadt-Advent, der 2018 erstmals über die Bühne ging, ist laut Stadtmarketing in Zukunft nicht mehr geplant.