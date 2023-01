Kremstal-Infos im „Variszeum“ Albrechtsberg

Das Kremstal, seine Historie, Geologie, Flora und Fauna sind das Steckenpferd von Rene Zabransky und Sonja Weber. Wobei sich vor allem die Dokumentation mittels Fotos und Videos zu einer Leidenschaft entwickelt hat. Die beiden Albrechtsberger sind begeisterte Wanderer, Fotografen und Wissensvermittler, sie kennen im Kremstal jede besondere Felsformation und deren Aufbau, jede Höhle und beispielsweise auch jeden Schmetterling, der hier vorkommt.

Ihr Wissen gaben sie bislang in Wanderworkshops, Vorträgen und Multimedishows in Gemeinden, Schulen und Gesundheitseinrichtungen (z. B. in Ottenschlag) weiter.

Jetzt wurde ein weiterer Meilenstein in der Kremstal-Dokumentation Wirklichkeit: Im ehemaligen Dworsky-Haus auf dem Hauptplatz, das Franz Hrachowitz erworben und behutsam restauriert hat, wurde ein Raum als Informationszentrum eingerichtet. Zabransky/ Weber haben den Kremstal- Höhlenwelt-Verein gegründet, sie betreuen das „Variszeum“ (der Name leitet sich vom variszischen Gebirge ab, das vor 350 Mio. Jahren entstand und die Grundlage der Kremstal-Geologie bildet).

Hier gibt es Einblicke in die Gesteinswelt des Kremstals mittels steinzeitlicher Funde und Mineralien (z. B. auch durch einen Gesteinsschnitt aus Hartensteiner Marmor). Der Raum kann auch als Vortrags- und Seminarraum (für etwa 40 Personen) gemietet werden, der Verein selbst wird hier Vorträge organisieren.

Zabransky und Weber haben nun auch einen Folder zum geologischen Lehrpfad Hartenstein überarbeitet und neu aufgelegt. Der Geologe Alexander Tollmann, einst Besitzer der Burg Albrechtsberg (gestorben 2007), hat den Lehrpfad angelegt, mit zehn „Haltepunkten“ und wissenschaftlichen Erläuterungen zu den verschiedenen Gesteinsformationen.

