Der Historikerbeirat hat vier neue Empfehlungen an den Gemeinderat abgegeben. Das Gremium, das die Mandatare in lokalhistorischen und zeitgeschichtlich relevanten Fragen beraten soll, plädiert unter anderem für die Umbenennung der Maria-Grengg-Gasse in Stein. Sie soll nach der Reformpädagogin im Kindergartenbereich Margarete Schörl (1912 – 1991) benannt werden. Schörl war Ordensmitglied der Englischen Fräulein in Krems. Eine Zusatztafel am neuen Straßenschild soll die Hintergründe der Umbenennung erklären.

Die nach der in Stein geborenen Autorin und Malerin Maria Grengg benannte Gasse, die zu Volksschule und Kindergarten führt, gibt schon seit zwei Jahren Anlass zu Diskussionen. Grengg war auch Mitglied der NSDAP und großer Fan von Adolf Hitler.

Wie bei den Berichten des Historikerbeirats üblich, drücken die Gemeinderäte mit ihrer Zustimmung nur aus, dass sie die Vorschläge zur Kenntnis nehmen. Die Umsetzung baulicher Maßnahmen oder die Implementierung einer Gedenkveranstaltung bedarf eines eigenen Gemeinderatsbeschlusses.

Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch stimmte nur die FPÖ gegen die Vorschläge. Die Freiheitlichen möchten nicht, dass die Maria-Grengg-Gasse umbenannt wird. „Maria Grengg war Mitglied der NSDAP. Diese Eigenschaft hat sie im Jahr 1938 mit 600.000 anderen Österreichern geteilt. Um der historischen Wahrheit Willen muss man dazusagen, dass 1938 keiner, außer den ganz hohen Akteuren wissen konnte, zu welchen verbrecherischen Taten sich dieses Regime hinentwickeln würde“, sagte Gemeinderat Werner Friedl. Für den ältesten Mandatar im Gemeinderat würden Auszeichnungen wie der Kulturpreis des Landes NÖ im Jahr 1963, die Grenggs Lebenswerk anerkennen, einfach übersehen. „Bei einer ausgewogenen Betrachtung dieser Person wäre es angebracht, so zu verfahren wie das rote Wien“, meint Friedl. Die Bundeshauptstadt entschied sich 2016 gegen die Umbenennung einer nach Grengg benannten Gasse im 23. Gemeindebezirk (Liesing) und für eine Anbringung von Zusatztafeln, deren Text auch auf Grenggs NS-Hintergrund eingeht.

SPÖ-Stadtrat Helmut Mayer und KLS-Gemeinderat Nikolaus Lackner reagierten ablehnend: „Eine Mitläuferin war Grengg nicht. Eine Umbenennung ist der richtige Weg“, sagte Mayer. Lackner ergänzte in Richtung Friedl: „Jeder, der über die Grenze nach Deutschland geblickt hat, hat durchaus sehen können, in welche Richtung sich dieses Regime entwickelt. Jeden, der 1938 der NSDAP angehört hat freizusprechen, damit bin ich nicht einverstanden. Das ist eine Verdrehung von historischen Wahrheiten.“