Verliebte verhalf Häftling zu unerlaubtem Hafturlaub

Statt in die JVA-Außenstelle Oberfucha nach einem genehmigten Haftausgang zurückzukehren, ließ sich der Häftling am 16. Oktober vergangenen Jahres von einer Krankenpflegerin der Anstalt mit dem Auto zur tschechischen Grenze chauffieren. Die Frau war in den Häftling verliebt und holte ihn am Ende des Monats von Prag ab und es ging wieder nach Niederösterreich.

Helferin versteckte Häftling mehrere Monate

Über Monate gewährte die verliebte Frau dem Häftling Unterschlupf. Am 15. April dieses Jahres endete die traute Zweisamkeit des Paares mit der Festnahme des Häftlings. Der Hafturlauber wanderte wieder in eine Zelle, die mittlerweile schwangere Frau auf die Anklagebank wegen Begünstigung.

Job weg, aber guter Hoffnung

Die Beschuldigte zeigte sich vor Gericht geständig. Die Aktion habe ihr den Job gekostet. Aber an die Konsequenzen habe sie damals nicht gedacht, gestand sie ein. Die bislang unbescholtene Frau wurde zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Nicht rechtskräftig.