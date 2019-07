363,36 Euro, das ist die semesterweise zu entrichtende Studiengebühr an öffentlichen Universitäten. Ganz andere Beträge können an den 14 österreichischen Privatunis anfallen, von denen zwei in Krems zu Hause sind.

Richtig tief ins Börserl greifen müssen Studenten an der Danube Private University (DPU). Die 13.000 Euro pro Semester für das Diplomstudium der Zahnmedizin machten die von Marga Wagner-Pischel und Jürgen Pischel geführte Einrichtung lange zur teuersten Universität Österreichs. Erst seit Kurzem ist die DPU diese ungeliebte Spitzenposition los. Der neu geschaffene Master-Studiengang der Zahnmedizin an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien kostet 14.000 Euro pro Semester.

Für Wagner-Pischel ist der Preis an der DPU gerechtfertigt. „Wenn man uns mit Harvard oder anderen angesehenen Universitäten vergleicht – und das dürfen wir – , sind wir sogar günstig.“ An der Harvard School of Dental Medicine kostet das Zahnmedizinstudium 61.600 Dollar pro Jahr, am College of Dentistry der New York University sogar über 95.000 Dollar.

DPU fordert Errichtung neuer Parkhäuser

Um potenziell talentierten Zahnärzten ohne die notwendige Finanzkraft die Ausbildung an der DPU zu ermöglichen, vergibt die Eigentümerfamilie bei 45 Studierenden fünf Stipendien. Wünschen würde sich Wagner-Pischel auch ein derartiges Angebot vom Land, das ein frostiges Verhältnis zur DPU pflegt, wie die gebürtige Thüringerin erzählt: „Weder der ehemalige Landeshauptmann noch die jetzige Landeshauptfrau fanden trotz mehrfacher Einladung ein Zeitfenster zum persönlichen Kennenlernen.“

Gut komme man hingegen mit der Stadtpolitik aus – mit einer Einschränkung: „Die DPU wird permanent dafür beschuldigt, für die Parkplatzprobleme in Krems verantwortlich zu sein. Es wäre an der Zeit, in Krems für die vielen Studierenden und Beschäftigten Parkhäuser zu errichten“, fordert Wagner-Pischel.

„Die DPU wird permanent dafür beschuldigt, für die Parkplatzprobleme in Krems verantwortlich zu sein.“Marga Wagner-Pischel

Dass die DPU die Uni der Reichen ist, findet Gatte Jürgen Pischel nicht. „Die Reichen studieren nicht Zahnmedizin, sondern Betriebswirtschaft. Zahnärzte gehören zum Mittelstand.“ Vergessen dürfe man nicht, betont Pischel, dass alleine in Stein 180 DPU-Studenten leben. „Dieser Stadtteil ist durch unsere Aktivitäten aufgeblüht.“

Deutlich billiger als das Zahnmedizinstudium an der DPU ist das Medizinstudium an der zweiten Kremser Privatuni, der Karl-Landsteiner-Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften. Bachelor- und Masterstudium zusammen kosten 90.000 Euro.

Teuer kann es übrigens auch an den öffentlichen Universitäten und Hochschulen werden. Allerdings nur beim Besuch von Lehrgängen. An der Donau-Universität, der mit über 8.000 Studierenden größten Bildungseinrichtung in Krems, führt der viersemestrige Executive MBA die Preisliste mit 25.900 Euro an. 19 Personen haben den Kurs im Sommersemester 2019 belegt.

Insgesamt bilden sich an der Donau-Uni Menschen aus 85 Ländern weiter. 74 Prozent sind Österreicher, die größten ausländischen Gruppen bilden Deutsche, Schweizer und Südkoreaner. Wichtig sei es bei so vielen verschiedenen Sprachen, Kulturen und Charakteren, auch abseits der Hörsäle Angebote zur Verfügung zu stellen. „Ein wesentlicher Teil des inspirierenden und motivierenden Arbeitsumfeldes“ ist laut Donau-Uni der Campus-Sport. 500 Studenten aus aller Welt haben im Sommersemester einen der Kurse belegt.