Wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs wird sich ein 31-jähriger Mühldorfer vor Gericht verantworten müssen.

Nach umfangreichen Erhebungen durch die Polizei Spitz wurde der Mann am 10. Mai verhaftet, weil er mindestens zehn Geschädigte in verschiedenen Bundesländern betrogen haben soll. Die Schadenssumme: über 200.000 Euro!

Bei der Verhaftung und Hausdurchsuchungen in zwei Objekten in der Gemeinde konnten unter anderem Baumaschinen, Haushaltsgeräte, eine neuwertige Profi-Obstpresse, ein Quad und Gartengeräte sichergestellt werden. Zeigte sich der Mann anfangs gegenüber den Exekutivbeamten kooperativ, nützte er einen unbeobachteten Moment und flüchtete in den Wald.

Eine sofortige Suchaktion, bei der acht Polizeistreifen, ein Polizeihund und ein Hubschrauber eingesetzt wurden, verlief erfolglos. Einen Tag später, am 11. Mai, wurde der mutmaßliche Großbetrüger dann aber um 14 Uhr in Mühldorf aufgegriffen und sofort verhaftet.

Mögliche weitere Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Spitz, 059133/3451, melden.