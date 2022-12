Verhaftungen in Krems: Rumänen-Bande aufgeflogen

Krems war Endstation für Ladendiebe, die ihr Unwesen hier, in St. Pölten, aber auch in den Bezirken Tulln und Korneuburg getrieben hatten.

Ladendetektiv machte Anzeige

Ein Ladendetektiv eines Geschäftes in Krems erstattete am 8. Dezember Anzeige auf der Polizeiinspektion Krems an der Donau über einen bereits am 30. November stattgefunden habenden Ladendiebstahl. Dabei hatten zwei männliche unbekannte Täter mehrere Flaschen hochpreisige alkoholische Getränke gestohlen.

Gauner an sieben Tatorten aktiv

Die gleichen bis dahin unbekannten Täter hätten am 5. Dezember in einem Geschäft in St. Pölten-Viehofen ebenfalls einen Ladendiebstahl begangen. Bedienstete der Polizeiinspektion Krems haben nun bei ihren Erhebungen eine siebenköpfige Tätergruppe ausgeforscht und dieser in Niederösterreich insgesamt sieben Tatorte nachgewiesen.

Getränke, Geld und Lebensmittel

Unter den Taten sind fünf Ladendiebstähle und zwei Einbruchsdiebstähle in Selbstbedienungsläden. Bei den Ladendiebstählen wurden von den Männern vorwiegend hochpreisige alkoholische Getränke und in den Selbstbedienungsläden Bargeld und Lebensmittel gestohlen. Die Straftaten wurden in der Zeit von 21. Oktober bis 6. Dezember verübt und dabei ein Gesamtschaden von etwa 1.850 Euro verursacht.

Zur Verhaftung ausgeschrieben

Die Tatorte für die Ladendiebstähle waren Krems, St. Pölten-Viehofen, Pöchlarn und Korneuburg. Die Einbruchdiebstähle in Selbstbedienungsläden wurden in Kollersdorf und Neustift, Bezirk Tulln, verübt. Die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau erließ gegen die beiden Hauptbeschuldigten eine Festnahmeanordnung.

Falle schnappte in Krems zu

Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau konnten am 9. Dezember, gegen 18.30 Uhr, das Täterfahrzeug in Krems wahrnehmen, und Beamte der Polizeiinspektion Krems und der Schnellen Interventionsgruppe konnten die beiden Hauptbeschuldigten im Alter von 22 und 34 Jahren, beide rumänische Staatsbürger, festnehmen.

Haupttäter zeigten sich geständig

Beide Rumänen waren bei der Einvernahme geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems in die hiesige Justizanstalt eingeliefert. Die fünf weiteren rumänischen Beschuldigten im Alter von 19, 20, 21, 37 und 47 Jahren wurden angezeigt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.