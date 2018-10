Im Juli nahm der neue persönliche Assistent Bürgermeister Reinhard Reschs, Michael Huber-Strasser, 42, seine Arbeit im Rathaus auf. Doch nun dürfte sie schon wieder beendet sein. Rund um die nunmehrige „Veränderung“ gibt es jedoch nur vage Auskünfte.

„Er war überqualifiziert“

Huber-Strasser, der aus seiner Wiener Zeit kommunalpolitische Erfahrung ins Kremser Rathaus mitbrachte, hatte erst in der September-Sitzung des Kremser Gemeinderats die Gelegenheit genützt, sich den Mandataren vorzustellen.

„In dieser Funktion steht er nicht mehr zur Verfügung“, bestätigt Resch, dass der Jurist seinen Dreijahresvertrag nicht bei ihm erfüllen werde. „Sein Aufgabengebiet hat mit dem Posten nicht übereingestimmt. Er war überqualifiziert.“ Man werde den Mitarbeiter an anderer Stelle für die Stadt gut einsetzen können. Wo und wie, darüber hält sich Resch bedeckt.

Huber-Strasser bestätigt ebenfalls, dass es eine „Änderung in meinem Dienstverhältnis gibt. Aber es passt alles.“ Er sei in gutem und ständigem Kontakt mit dem Bürgermeister. Und er stimmt in die Andeutungen seines Chefs ein: „An anderer Stelle wird meine Arbeit in anderer Funktion gebraucht, und dort will ich mich voll einbringen.“