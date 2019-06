Wiener Studentinnenmörder in Krems erneut vor Gericht .

Weil er sich im März 2018 an einem Mithäftling in der Justizanstalt Stein vergangen haben soll, steht Philipp K. am Mittwoch in Krems wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person vor einem Schöffengericht. Der 31 Jahre alte Beschuldigte war 2011 wegen Mordes an seiner Ex-Freundin, einer Wiener Studentin, zu lebenslanger Haft verurteilt worden.