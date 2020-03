Donnerstagvormittag in der Göglstraße. In der Einkaufsstraße in der Kremser Innenstadt herrscht geschäftiges Treiben, Autos parken halbseitig auf den Gehsteigen direkt vor den Läden. Mit einem Kinderwagen oder im Rollstuhl wird es da schon einmal eng. Wenn dann auch noch auf der anderen Gehsteigseite Pkw abgestellt sind, kommt es zu einem weiteren Problem. Transportfahrzeuge und der Stadtbus kommen nicht mehr durch.

Eine Situation, die immer wieder zu beobachten ist, sagen Geschäftsleute, wie Tina Aigner, die einen Sportartikelladen hat. Sie befürwortet eine „klare Kennzeichnung“ der nicht fürs Parken gedachten Flächen. Mitleid hat Aigner mit den Parkwächtern, deren Arbeit sie schätzt: „Wenn sie die Leute strafen oder darauf hinweisen, dass man hier nicht stehen darf, werden sie beschimpft.“ Brigitte Migliore-Ainetter, die ein Geschäft für Designermode in der Göglstraße führt, nimmt die Sache mit Humor: „Ich habe lange in Italien gelebt, da ist man Schlimmeres gewohnt.“ Die Präsenz der Parksheriffs hält sie für angemessen, wenngleich dadurch keine Verbesserung des Problems erkennbar sei.

Betroffen seien von den „Parkrowdys“ neben der Gögl straße vor allem die Herzogstraße und die Untere Landstraße, die Disziplin lasse im ganzen Altstadtbereich zu wünschen übrig, das sagt Christian Braun, der für den Stadtbus zuständige Beamte am Magistrat. Die Lenker des Stadtbusses hätten in derartigen Situationen keinen Handlungsspielraum. „Das Vernünftigste wäre eine Anzeige. Das kann der Fahrer aber nicht machen, weil die Kunden warten müssen und er den Kurs nicht mehr einhalten kann.“