Mit dem Schulbeginn kehrt der Intensivverkehr auf den Hohen Markt zurück. So war es zumindest in den vergangenen Jahren. Staus zu den Stoßzeiten, jeweils kurz vor Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr und zum Ende des Regulärunterrichts um 13.30 Uhr, standen auf der Tagesordnung. Das Wohlfühlambiente auf einem der schönsten Plätze von Krems, aber auch die Fußgängersicherheit gingen in dem heillosen Durcheinander verloren.

Gegensteuern will die Stadt jetzt mit Elternhaltestellen, von denen aus die Kinder einen sicheren Weg in die Schule haben. Die ersten sollen noch diese Woche auf dem Dreifaltigkeitsplatz installiert werden. Konkret geplant sind „Halten und Parken verboten“-Schilder mit Zusatztafeln, die die vorgegebene Fläche als Elternhaltestelle ausweisen. Weitere Elternhaltestellen sollen später entstehen, eine womöglich in der Nähe des Gasthauses Klinglhuber.

„Die Kinder sollen ihre Eltern animieren, dass es cool ist, nicht mit dem Auto raufzufahren.“ Magistratsdirektor Karl Hallbauer

Ob die Elternhaltestellen tatsächlich das Wundermittel gegen das Stauchaos sind, traut sich aktuell noch niemand zu sagen. Magistratsdirektor Karl Hallbauer, der die Schuldirektoren auf dem Hohen Markt über das Vorhaben informierte, meint, angesprochen auf seine Erwartungshaltung: „Das muss einmal angenommen werden. Es wird natürlich gewisse Eltern geben, die trotzdem mit dem Auto rauffahren. Aber ein befristetes Fahrverbot auf dem Hohen Markt wäre einfach nicht exekutierbar.“

Franz Aschauer Stau als Sinnbild für Gesellschaft

Spannend: Hallbauer hofft in der Umsetzung auf die Unterstützung der Schüler: „Die Kinder sollen ihre Eltern animieren, dass es cool ist, nicht mit dem Auto raufzufahren.“ Mithelfen sollen auch die Lehrer, die mit ihren Schülern im Zuge des Unterrichts den Weg von den Elternhaltestellen ins Schulgebäude nachgehen sollen. Außerdem ist eine farbliche Markierung des Schulwegs geplant.