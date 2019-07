Auf vielfache Anregung durch die Bevölkerung in den letzten Monaten wurden in Mautern zusätzliche Dreißiger-Zonen verordnet und umgesetzt. In mehreren Besprechungen zwischen den Mitgliedern des e5-Teams und dem Bürgermeister Heinrich Brustbauer wurden die Zonen geplant.

Die gesamte Schubertstraße mit dem Pflege- und Betreuungszentrum Mautern sowie mit den betreuten Wohneinheiten der GEDESAG sind nun eine 30 km/h-Zone. Auch der Bereich um den neu adaptierten Schu bertpark wurde dadurch verkehrsberuhigt.

Grund zur Freude über eine neue Dreißiger-Zone haben auch die Spieler und Besucher des Sportclubs Mautern: Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Sportanlage in der Austraße wurde von 50 km/h auf 30 km/h reduziert. Vor allem die zahlreichen Nachwuchsspieler des SC Mautern freuen sich über die neu geschaffenen, sichereren Straßenverhältnisse.

Im Rahmen der Markierungsarbeiten wurden auch teilweise die Zebrastreifen rot markiert. Das soll die Schutzwege noch deutlicher kenntlich machen und Fußgängern noch mehr Sicherheit auf den Mauterner Straßen bieten.