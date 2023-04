Krems: Tempo 30 in der Mitterau

Runter vom Gas heißt es ab Sommer in der Mitterau. Das Geschwindigkeitslimit im Kremser Stadtteil wird auf Tempo 30 herabgesetzt. Ausgenommen sind laut Verkehrsstadtrat Peter Molnar nur die Austraße und die Rechte Kremszeile. Der Gemeinderat hat bei der Maßnahme nichts mitzureden, weil es sich um ein Behördenverfahren handelt.

Notwendig wird die Temporeduktion wegen eines Gutachtens des Landes, das auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit abzielt. „Wir sind in Krems, was Unfallhäufungsstellen betrifft, verhältnismäßig verwöhnt, in der Mitterau gibt es aber offensichtlich ein höheres Gefährdungspotenzial als in anderen Stadtteilen“, erklärt Molnar. Einhergehend mit der Anpassung des Geschwindigkeitslimits plant die Stadt eine schrittweise Entschärfung der Kreuzungsbereiche in der Mitterau. Mitte Juni wird es zu dem Maßnahmenpaket eine Bürgerveranstaltung im Jugendkulturzentrum geben, bei der Vertreter aus Verwaltung, Politik und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit informieren.

