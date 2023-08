Krems: Wiederbelebung der „Prachtstraße“

Das Ende der Bauarbeiten an der Ringstraße läutet auch für die Schillerstraße eine neue Ära ein. Der parallel zur Hauptverkehrsader der Stadt verlaufende Straßenzug wird zu einer Fahrradstraße umgewandelt und damit gänzlich vom Durchzugsverkehr befreit. Das kündigt Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ) an. Die formelle Umwandlung per Verordnung und die damit einhergehenden baulichen Veränderungen sollen noch im Herbst über die Bühne gehen. „Die Schillerstraße soll zu einer attraktiven und lebenswerten Verbindung zwischen der Landesgalerie in Stein und dem Steiner Tor als Eingang in die Kremser Altstadt werden“, erklärt Molnar Sinn und Zweck der Neugestaltung, die das Erscheinungsbild der früheren Prachtstraße erheblich verändern soll.

Zwar wird der motorisierte Verkehr nicht völlig von der Schillerstraße verbannt, gemäß den Richtlinien einer Fahrradstraße ist Autofahrern allerdings nur noch das Queren oder die Zu- und Abfahrt gestattet. Damit einher geht eine Reduzierung des Geschwindigkeitslimits auf 30 km/h. Radfahrer erhalten im Gegenzug grünes Licht, nebeneinanderzufahren. Als Anreiz für Fußgänger und Radfahrer plant die Stadt außerdem eine Vergrößerung der Grünflächen und attraktive Aufenthaltsbereiche, sogenannte Pocket Parks. Darüber hinaus laufen laut Molnar Gespräche über Kunstprojekte im öffentlichen Raum, „um die attraktivierte Verbindung der Landesgalerie mit der Kremser Altstadt über die Schillerstraße auch überregional vermarkten zu können.“

Eine Begleiterscheinung der Umgestaltung ist der Verlust von zwölf Parkplätzen und die Fahrbahnverschmälerung in Kreuzungsbereichen, mit der bei der Querung Kaiser-Friedrich-Straße bereits begonnen wurde – eine Maßnahme, die bislang auf wenig Gegenliebe stieß. Rechtsanwalt Severin Perschl, dessen Kanzlei in unmittelbarer Nachbarschaft besagter Kreuzung beheimatet ist, fürchtet eine neue Gefahrenquelle und erzählt von verstärkter Staubildung in den ersten Tagen seit den kürzlich abgeschlossenen Arbeiten. „Ich halte das aus verkehrstechnischer Sicht für bedenklich.“

Deutlich schärfere Töne schlägt der freiheitliche Verkehrssprecher Martin Zöhrer an, der den „umgehenden Rückbau dieser Soll-Unfallstelle“ fordert und Stadtrats-Kollegen Molnar unterstellt, eine „Unfallhäufungsstelle zu suchen, um die nächste 30er-Zone rechtfertigen zu können.“ Zöhrer kritisiert, dass Lkw und Busse wegen der um zwei Meter geringeren Fahrbahnbreite kaum mehr aneinander vorbeifahren und nicht mehr abbiegen können, ohne andere Fahrzeuge zu behindern. Ein Eindruck, den ein Lokalaugenschein und auch die Auskunft eines Bauarbeiters bestätigt, der berichtete, dass bereits zweimal beschädigte Randsteine wiederhergestellt werden mussten.