Die Fahrer des neuen Stadtbusses brauchten in der ersten Betriebswoche viel Geduld. Besonders in den engen Gassen der Kremser Innenstadt taten sich immer wieder Hindernisse auf. Und die vor allem in Form von parkenden Autos.

Hotspots sind die Herzogstraße, wo eigentlich ein Halte- und Parkverbot gilt, die Verbindung der Göglstraße zur Unteren Landstraße, die nur Anrainer befahren dürfen, der Auslauf der Unteren Landstraße, die Margaretenstraße und der Bahnhof, wo die Taxis laut Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel „irgendwo in der Gegend herumstehen“. In der Göglstraße wurde ein eiserner Poller von einem Gehsteig entfernt. Eine Geschäftsbetreiberin spricht von einer Maßnahme, „damit der Stadtbus an den parkenden Autos vorbeikommt“.

Scheichel ist ob der stadtbusunfreundlichen Parkgewohnheiten sauer: „Die Vorschriften werden einfach ignoriert, das ist Anarchie! Dass die Leute so undiszipliniert sind, ist sagenhaft.“ Info-Ständer, die zusätzlich zu Verbotsschildern auf die Parkregeln hinweisen, würden genauso wie Informationsschreiben, die auf den Autos verteilt wurden, einfach ignoriert werden.

Die im Vergleich zum Vorgängermodell um knapp zwei Meter länger und rund 15 bis 20 Zentimeter breiteren Busse lässt Scheichel nicht als Problem gelten. „Die Fahrbahnen sind überall breit genug. Es braucht einfach mehr Disziplin.“ Vermehrte Polizeieinsätze sind für Scheichel nicht die Lösung. „Ich will die Leute ja nicht unbedingt bestrafen.“