Zu einem heftigen Crash zwischen zwei Pkws kam es am Vormittag des Christi Himmelfahrtstages an einer Kreuzung zwischen Mautern und Palt. Vier Unfallopfer mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Universitätsklinikum gebracht werden.

B33-Auffahrt war Ziel

Eine 20-jährige Fahrzeuglenkerin aus Krems war am 30. Mai gegen 9.40 Uhr mit ihrem Audi von Palt Richtung Bundesstraße 33 (Auffahrt unweit der Kaserne) unterwegs. In ihrem Fahrzeug fuhren eine Frau (31) und ein Mann (47) aus Baumgarten mit.

81-Jährige am Steuer

Zur gleichen Zeit lenkte eine 81-Jährige aus Oberfucha ihr Fahrzeug, ebenfalls einen Audi, von Palt kommend zur Kreuzung der B 114 mit der Landesstraße 7071 (St. Pöltner Straße) und wollte in diese, in Richtung Furth, einbiegen. Mit ihr unterwegs war ein 88-Jähriger aus Oberfucha.

Stopptafel übersehen?

Vermutlich übersah oder missachtete die Pensionistin an der Kreuzung die Stopptafel, wodurch es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte kam. Beide beteiligten Autos wurden schwer beschädigt. Lediglich die mutmaßlich am Unfall Schuld tragende Lenkerin blieb unverletzt, alle anderen vier beteiligten Personen wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Klinikum Krems gebracht.

13 FF-Helfer im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Palt war mit drei Fahrzeugen und 13 Helfern im Einsatz. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab, zu gröberen Verkehrsstörungen kam es allderings wegen des geringen Feiertagsverkehrs nicht.