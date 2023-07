Popstar Pink auf fröhlicher Weintour in der Wachau

Als „Familienausflug“ einer sehr bekannten Weinliebhaberin war der Besuch wenige Tage vor dem Freitag, 30. Juni, angekündigt gewesen. Erst einen Tag davor erfuhr man, welche berühmte Person da zur Verkostung der Top-Weine auftauchen werde.

Mit Fahrrädern in die Wachau

Die in Los Angeles geboren Sängerin Pink (43) - mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore -, die jetzt nördlich von Santa Barbara in Kalifornien lebt, hielt sich wegen ihrer beiden Konzerte am 1. und 2. Juli im Ernst-Happel-Stadion in Österreich auf. Am Freitag stand dabei ein Fahrrad-Tour von Krems nach Spitz auf dem Programm. Mit dabei waren ihr Mann Carey Hart (44) und die beiden Kids, Tochter Willow Sage (12) und Sohn Jameson Moore (7). Erste Station war das Weingut Franz-Josef Gritsch in Spitz.

Popstar ist auch eine Weinexpertin

Danach ging es für den Popstar, der selbst ein Weingut hat, nach Dürnstein zur Domäne Wachau. Die Stimmung unter den Gästen, die per Autobus nach Dürnstein kamen, war bestens. „Pink kennt sich beim Wein super aus“, bestätigte Lisa Löschenbrand, die die Gäste gemeinsam mit Kollegin Martina Wittmann betreute. Sie hat viele Fachfragen gestellt.“ Die rund 30 Personen starke Gruppe - mit dabei waren unter anderem auch Background-Sänger und eine Musikerin - erhielt eine Führung durch das Weingut.

Trenning und Achleiten als Favoriten

Für Staunen bei den amerikanischen Gästen sorgten das barocke Ambiente und die alten Fässer. Großes Interesse Pinks galt dem Weinbrand, denn sie macht, wie sie erzählte, gerade das Destillerie-Patent in ihrem Heimatland. Bei hervorragender Stimmung gab es eine Weinverkostung, bei der der besondere Gast Herzchen bei jenen Weinen malte, die ihm besonders zusagten und die die Sängerin mitnehmen wollte. Am Ende befand sich im Gepäck der Sängerin unter anderem eine Flasche Weinbrand Grüner Veltliner XA22 (22 Jahre im Fass). Wein-Favoriten des Abends: der Riesling Federspiel Trenning aus der westlichsten Wachauer Riede der Domäne, sowie Grüner Veltliner Smaragd aus der Riede Achleiten.

15-Liter-Flasche liebevoll umarmt

Für ein Foto umarmte Pink am Schluss sogar liebevoll eine 15-Liter-Flasche dieses besonderen Veltliners und scherzte dabei sinngemäß: „Da kannst du bei einer Party mit einer Flasche alle Gäste versorgen und dann trotzdem behaupten, dass ,nur eine Flasche' getrunken worden ist.“ Der gelungene Abend endete erst gegen 21 Uhr - und wenn nicht in Wien in einem Restaurant ein ohnehin mehrmals auf einen späteren Termin umgebuchtes Abendessen auf die Gruppe gewartet hätte, wäre man wohl noch länger bei den Köstlichkeiten im Keller geblieben.

Unliebsamer Zwischenfall in Wien

Leider gesellte sich zu den durchwegs erfreulichen Wachauer Erlebnissen der Amerikanerin und ihrer Familie im Zuge des Wien-Aufenthalts auch eine negative Erfahrung. Pink, ihrem Mann und ihren Kindern wurden in Wien bei einem Ausflug in den Prater die Fahrräder gestohlen. Auf Social Media postete sie daraufhin verärgert: „Ich hoffe, diejenigen, die die Räder gestohlen haben, stürzen und haben dann eine Wunde am Knie.“