Vinum Circa Montem kürte die besten Weine

Paudorf/Region Mehr als 100 Weine wurden heuer bei der Regionsweinverkostung des Vereins „Vinum Circa Montem“ (VCM) eingereicht. Mit einer guten Qualität, wie Obmann Christian Parzer bilanziert: „Der Jahrgang ist eigentlich ein sehr schwieriger. Die Winzer hatten eine schwierige Lese mit Regen am Anfang. Davor herrschte Trockenheit. Bei der Lese musste im Weingarten sehr viel vorselektioniert werden, um eine richtig gute Traubenqualität und somit auch eine gute Qualität bei den einzelnen Weinen zu erzielen.“

Die 15-köpfige Jury, angeführt von Kostleiter und Weinakademiker Johann Parth, prämierte die besten Weine in acht Kategorien.

Wer die Siegerweine verkosten möchte, hat zwei Möglichkeiten: Am Samstag, 17. Juni, 18.30 Uhr gibt es im Gasthaus Grubmüller ein Weinmenü mit den Siegerweinen. Reservierung direkt im Gasthaus Grubmüller. Und am Samstag, 22. Juli, ab 17 Uhr, lädt der Verein zu „Musik und Wein“ in den Pfarrhof Furth bei freiem Eintritt. Hier stellen die Winzer ebenfalls ihre Siegerweine vor.

Die Sieger nach Kategorien:

Grüner Veltliner leicht

1. Platz Winzerhof Dockner – Grüner Veltliner „Ried Frauengrund“ 2022

2. Platz Weinhof Parzer – Grüner Veltliner „Ried Sprinzenberg“ 2022

3. Platz Winzerhof Dürauer – Grüner Veltliner „L&T“ 2022

Grüner Veltliner kräftig:

1. Platz Winzerhof Dürauer – Grüner Veltliner „Zeller“ 2022

2. Platz Winzerhof Fink Wolfgang – Grüner Veltliner „WF“ 2021

3. Platz Weingut Zorn – Grüner Veltliner „Privatfüllung Paul“ 2022

Riesling leicht

1. Platz Weinhof Parzer – Riesling „Ried Sprinzenberg“ 2022

2. Platz Bioweingut Harm David – Riesling „Kalk & Löss“ 2022

3. Platz Winzerhof Fink Heinz – Riesling „Göttweiger Berg“ 2022

Riesling kräftig

1. Platz Bioweingut Harm David – Riesling „Ried Kreuzberg“ 2022

2. Platz Winzerhof Dockner – Riesling „Ried Gottschelle“ 2021

3. Platz Weingut Müller – Riesling „Ried Goldberg“ 2021

Schmeckerte

1. Platz Winzerhof Fink Heinz – Gelber Muskateller „Göttweiger Berg“ 2022

2. Platz Winzerhof Dürauer – Gelber Muskateller „Göttweiger Berg“ 2022

3. Platz Winzerhof Dockner – Sauvignon Blanc „Selektion J.D.“ 2022

Burgunder und Sortenvielfalt weiß

1. Platz Weingut Müller – Chardonnay „Ried Fuchaberg“ 2022

2. Platz Weinhof Parzer – Gemischter Satz „Göttweiger Berg“ 2022

3. Platz Winzerhof Dürauer – Roter Veltliner „Best Friends“ 2022

Zweigelt

1. Platz Weinhof Fink Christoph – Zweigelt „Ried Glockenberg“ 2020

2. Platz Winzerhof Dürauer – Zweigelt „Sombre“ 2020

3. Platz Winzerhof Rosenberger – Zweigelt „Drei Eichen“ 2021

Sortenvielfalt rot

1. Platz Winzerhof Hackner – Cabernet Sauvignon „Ried Oberfeld“ 2019

2. Platz Weinhof Parzer – Cuvee „J.P.“ 2018

3. Platz Weinhof Fink Christoph – Cabernet Sauvignon „Ried Sandbühel“ 2019

