Verletzte und Anzeigen Kollektives Entsetzen nach Handball-Randalen in Krems

Lesezeit: 3 Min Franz Aschauer

Zwanzig Minuten begnügten sich die serbischen Hooligans mit Bespucken der beiden Kremser Flügelspieler und mit Sprechgesängen. Foto: Bert Bauer

„Äußerst gewaltbereite Szene“: Der Einsatzleiter der Polizei, Herbert Prandtner, zieht nach den Ausschreitungen serbischer Handballfans am Samstagabend in Krems ein erschütterndes Resümee. Brenzlig war die Lage auch im Hofbräu am Steinertor.