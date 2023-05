So gut wie fix: Bäckerei Schmidl übersiedelt nach Spitz

Mehr als sieben Jahre Herbergssuche könnten jetzt mit einem Happy End für die Bäckerei Schmidl abgeschlossen werden. Die Traditionsbäckerei hat in der Gemeinde Spitz ein Grundstück gefunden.

Vorvertrag ist bereits unterschrieben

Der Abzug der 1780 gegründeten Wachauer Traditionsbäckerei Schmidl, die fast untrennbar mit der Stadt Dürnstein verbunden war bzw. ist, steht praktisch fest. Geschäftsführerin Barbara Schmidl - sie ist auch Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ - hat in der Spitzer Katastralgemeinde Vießling im Spitzer Graben ein passendes Areal gefunden, wo man die Bäckerei neu errichten könnte. Ein Vorvertrag ist bereits unterschrieben. Die Bäckerei Schmidl wartet nun auf die Umwidmung durch die Gemeinde Spitz.

Umwidmung des Grundes fehlt noch

Die Umwidmung des rund 4.200 m² Grundstücks muss nämlich noch den Gemeinderat passieren - dann könnte ein langjähriger Traum der Firmenchefin in Erfüllung gehen. Seit 2016 ist sie nämlich auf der Suche nach einem neuen Produktionsstandort. Die Backstube mitten in der historischen Altstadt von Dürnstein ist schlicht zu klein geworden und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Schmidl: „Ich möchte endlich auf einer Ebene produzieren und genügend Platz für meine Natursauerteige und Backexperimente haben.“ Beim Versuch, ein geeignetes Grundstück in der Heimatgemeinde - außerhalb der historischen Stadtmauern - zu finden, wurden der Frau immer wieder Prügel vor die Füße geworfen.

Spitzer Ortschef in großer Vorfreude

Später gab es das Gerücht, dass die Bäckerei Schmidl über die Donau nach Rossatz-Arnsdorf gehen könnte. Jetzt ist man dem Ziel, einen neuen Produktionsstandort zu finden und doch in der Wachau zu bleiben, ein großes Stück nähergekommen. Das Grundstück in Spitz wurde bereits vom Land Niederösterreich begutachtet, die Vorprüfung verlief bis dato positiv. Jetzt muss die Gemeinde Spitz noch die erforderliche Umwidmung beschließen, damit Schmidl das Grundstück erwerben kann. Der Spitzer Bürgermeister Andreas Nunzer freut sich, dass der Betrieb in seine Gemeinde kommen möchte: „Die Bäckerei Schmidl ist ein traditioneller Handwerksbetrieb und ein Aushängeschild für die ganze Wachau. Sie passt sehr gut zu Spitz. Ich werde das Bauprojekt bestmöglich unterstützen und mich dafür einsetzen.“

„Wichtig, in der Wachau zu bleiben!“

Das Grundstück im Spitzer Graben (Katastralgemeinde Vießling) ist mit seiner Lage direkt an der Straße ideal für einen Produktionsbetrieb wie die Bäckerei Schmidl. „Die Bäckerei Schmidl ist ein echter Wachauer Traditionsbetrieb, und unsere Produkte sind ein Spiegel der Region – vom Wachauer Laberl bis zum Marillenbrot. Deshalb ist es uns so wichtig, in der Wachau zu bleiben. Mit dem Umzug der Produktion nach Spitz würden wir nur wenige Kilometer weiterziehen“, betont Barbara Schmidl. „Leider ist es in der Gemeinde Dürnstein nichts geworden. Ich habe wirklich alles versucht.“

70 Mitarbeiter und drei Filialen

Der Standort in der historischen Altstadt von Dürnstein bleibt erhalten und damit auch der Verkaufsraum und das Café. Drei Filialen - in Dürnstein, in der Landstraße in Krems und ebendort in der Hohensteinstraße - wird der Traditionsbetrieb Filialen betreiben bzw. beibehalten. 70 Bedienstete ziehen mit der Übersiedlung rund 15 Kilometer Richtung Westen. Der Verlust dieser Arbeitsplätze wird sich auf die Gemeindekasse in Dürnstein negativ auswirken.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.